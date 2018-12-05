Бейонсе, Опра Уинфри, Серена Уильямс и другие звезды вошли в рейтинг самых влиятельных женщин ми

35 Читати новину українською
Бейонсе, Тейлор Свифт и Опра Уинфри в рейтинге Forbes
Бейонсе, Тейлор Свифт и Опра Уинфри в рейтинге Forbes / Соцсети

Всемирно известная ведущая Опра Уинфри, певицы Бейонсе и Тейлор Свифт, теннисистка Серена Уильямс и актриса Приянка Чопра вошли в рейтинг топ-100 самых влиятельных женщин мира.

Об этом сообщается на сайте именитого издания Forbes.

4 декабря стало известно, что первое место в престижном рейтинге возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. В первой тройке лидеров также оказались глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй и руководительница МВФ Кристин Лагард.

Читайте также: Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира

В сотне самых влиятельных женщин также оказались мировые звезды, которых эксперты издания посчитали нужным отнести в список. Так, 64-летняя американская ведущая Опра Уинфри заняла 20 место в рейтинге. Женщина неоднократно отмечалась своими красноречивыми обращениями к аудитории, и даже подогревала слухи о намерении баллотирования в президенты США.

Опра Уінфрі
Опра Уинфри вошла в рейтинг Forbes / Getty Images

"Экватор" сотни самых влиятельных пересекла (т.е. 50 место) 37-летняя американская исполнительница Бейонсе, которая известна своими феминистическими взглядами. Еще одной звездой, которая нашла свое почетное место среди ведущих политиков-женщин и бизнесменов, стала Тейлор Свифт. 28-летняя американка заняла 68 позицию, поскольку часто создает композиции с мощным посылом для общественности, которые потом еще долго обсуждают в шоу-бизнесе.

В рейтинге издания Forbes также нашлось место еще двум звездам. Одной из них стала легендарная 37-летняя американская теннисистка Серена Уильямс, которая часто ведет политику в отношении прав женщин, благодаря чему заняла почетное 79 место в рейтинге. И одной из последних в списке стала индийская актриса Приянка Чопра, которая оказалась на 94 строчке рейтинга.

Теги: LifeStyle Forbes рейтинги Спорт Бейонсе Опра Уинфри
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Варшаву на кофе: во сколько обойдется бюджетная поездка самолетом в Европу
сегодня 18:00 В Варшаву на кофе: во сколько обойдется бюджетная поездка самолетом в Европу
89
Торт "Пьяная вишня" – рецепт домашней выпечки
сегодня 15:48 Торт "Пьяная вишня" – рецепт домашней выпечки
Богданна Рибак 226
Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
сегодня 15:00 Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
18898
День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
сегодня 13:10 День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
Юлія Девда 25027
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
4 декабря 14:02 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 7176
Введение во храм Пресвятой Богородицы: приметы и что нельзя делать в этот день
3 декабря 21:01 Введение во храм Пресвятой Богородицы: приметы и что нельзя делать в этот день
19289
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук