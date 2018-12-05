Бейонсе, Опра Уинфри, Серена Уильямс и другие звезды вошли в рейтинг самых влиятельных женщин ми

Всемирно известная ведущая Опра Уинфри, певицы Бейонсе и Тейлор Свифт, теннисистка Серена Уильямс и актриса Приянка Чопра вошли в рейтинг топ-100 самых влиятельных женщин мира.

Об этом сообщается на сайте именитого издания Forbes.

4 декабря стало известно, что первое место в престижном рейтинге возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. В первой тройке лидеров также оказались глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй и руководительница МВФ Кристин Лагард.

Читайте также: Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира

В сотне самых влиятельных женщин также оказались мировые звезды, которых эксперты издания посчитали нужным отнести в список. Так, 64-летняя американская ведущая Опра Уинфри заняла 20 место в рейтинге. Женщина неоднократно отмечалась своими красноречивыми обращениями к аудитории, и даже подогревала слухи о намерении баллотирования в президенты США.



Опра Уинфри вошла в рейтинг Forbes / Getty Images

"Экватор" сотни самых влиятельных пересекла (т.е. 50 место) 37-летняя американская исполнительница Бейонсе, которая известна своими феминистическими взглядами. Еще одной звездой, которая нашла свое почетное место среди ведущих политиков-женщин и бизнесменов, стала Тейлор Свифт. 28-летняя американка заняла 68 позицию, поскольку часто создает композиции с мощным посылом для общественности, которые потом еще долго обсуждают в шоу-бизнесе.

В рейтинге издания Forbes также нашлось место еще двум звездам. Одной из них стала легендарная 37-летняя американская теннисистка Серена Уильямс, которая часто ведет политику в отношении прав женщин, благодаря чему заняла почетное 79 место в рейтинге. И одной из последних в списке стала индийская актриса Приянка Чопра, которая оказалась на 94 строчке рейтинга.