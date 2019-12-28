Белла Хадид засветила стройное тело в домашнем видео

Одна из самых успешных моделей современности часто демонстрирует свою соблазнительную фигуру в фэшн-съемках. 23-летняя американка во время рождественских праздников поделилась домашними кадрами, на которых предстала без макияжа в самом топе, обнажив подтянутые ягодицы.

Американская модель отпраздновала Рождество в уютном дружеском кругу, выбрав для праздника удобную одежду – костюмы с новогодним принтом. Однако ее профиль винстаграме дополнился не только красивыми семейными кадрами, но и пикантным видео.

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Так, Белла Хадид сняла себя в зеркале в одних только трусикак и темном топе. На черно-белом видео главное внимание приковано к соблазнительным подтянутым ягодицам знаменитости.

Сонная девушка, наслаждаюсь этим,

– прокомментировала модель.

Судя по подписи, звезда решил взять паузу в своей насыщенной съемками и показами карьере и по-настоящему почувствовать атмосферу праздника и отдыха.

Традиционно подписчики поспешили засыпать комплиментами знаменитость, которая любит радовать свою аудиторию пикантными кадрами.