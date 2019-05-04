Бессмертная икона Одри Хепберн: малоизвестные факты о покорительнице сердец и музе Живанши

Сегодня, 4 мая, Одри Хепберн могло исполниться 90 лет. О ней до сих пор говорят, как о женщине, олицетворяющей женственность, нежность и ангельскую красоту. В ней, как в каждой женщине, были секреты, о которых она часто молчала. По случаю дня рождения легенды журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас интересные факты о легендарной актрисе, которые откроют ее для вас с другой стороны.

Говорят, что жизнь красивых женщин часто складывается не лучшим образом. Вероятно, Одри Хепберн родилась для того, чтобы доказать эту теорию. На ее судьбу выпало немало испытаний, среди которых голод, два развода, выкидыши и рак. Но, несмотря на то, что ее жизнь была трагической сказкой, она оставила за собой заспоминания как о жизнерадостной, грациозной и прекрасной леди.

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Звезда фильмов "Римские каникулы" и "Завтрак у Тиффани" стала настоящей любимицей миллионов. Получив мировую знаменитость величайшим чудом было то, что вокруг нее не шли грязные сплетни, слухи и подозрения.

Потому, как хрупкой актрисе удалось завоевать симпатию фанатов со всего мира и стать единственной дамой сердца знаменитого модельера Юбера Живанши – читайте дальше.

Интересные и малоизвестные факты о легендарной Одри Хепберн

1. В венах талантливой актрисы текла "голубая кровь".

Как известно, Одри родилась в Бельгии. Ее отец был англо-ирландским банкиром, что было довольно привычно в то время, чего не скажешь о ее матери. Элла ван Гемстра владела титулом голландской баронессы. В одном из своих интервью Одри Хепберн сказала забавную фразу, которая стала ее известным выражением.

Я наполовину ирландка, наполовину голландка, а родилась в Бельгии. Если бы я была собакой, у меня были бы большие проблемы,

– пошутила кокетка.



Одри Хепберн / wall.alphacoders.com

2. Рост 170 сантиметров, а вес не более 50 кг. В чем секрет ее утонченной фигуры?

Ответ прост – в рождении в период перед Второй мировой войной. Дело в том, что в возрасте 10 лет Одри Хепберн пришлось пережить адские времена голода. Как-то в ходе беседы она рассказала о непростом периоде, который постиг ее семью. Это было в далеком 1939 году, в то время будущая знаменитость жила в Нидерландах только с матерью, поскольку родители развелись, когда ей было шесть лет. Однако голод не выбирал, к кому идти в гости.

Да, в 1944-45 годах маленькой Одри пришлось есть луковицы от саженцев тюльпанов и выпекать хлеб из травы. В это сложно поверить, но в детских годах, девочка была полной и ее размеры заметно уменьшились после пережитого во время Второй мировой войны.



Одри Хепберн / Vanity Fair

Взрослую Одри Хепберн мало утешал восторг фанатов от ее утонченной фигуры, ведь она была результатом большой беды и принесла в ее жизнь немало неприятностей. К примеру, из-за голодовки в организме Одри Хепберн изменился обмен веществ и произошел гормональный сбой, что привело к проблемам со здоровьем и спровоцировало четыре выкидыша.

Поэтому, стала ли счастливой Одри Хепберн от своей худобы? Мы можем только догадываться...

3. Маленькие слабости в виде больших пачек конфет или "особая диета от Одри".

О худобе юной Одри "позаботилась" Вторая мировая война, однако, как и каждая женщина, она видела на своей талии каждый лишний сантиметр, поэтому все-таки в зрелом возрасте стала придерживаться диеты. В ее рационе обязательно было пять приемов пищи маленькими порциями. И вода. Много воды. Но как же без минутной слабости?



Одри Хепберн / New York Times

Практически единственным соблазном для Одри Хепберн были малиновые трюфели. Звезда с королевской осанкой могла купить большую пачку конфет и съесть ее в одиночестве. Как-то она призналась, что в детстве шоколад в определенной степени компенсировал ее недостаток внимания от родителей.

Когда я была маленькой, у родителей вечно не хватало времени на меня. Шоколад был моей единственной любовью и он ни разу меня не предал,

– заявила Одри Хепберн.

Также актриса призналась, что в детстве мама рассказывала ей о несчастье, которое может постигнуть ее из-за лишнего веса. "Отец меня не любит потому, что я полная. Если ты будешь полной, тебя тоже никто не будет любить", – уверяла мать Одри Хепберн. Если бы она знала, какой ценой им с дочкой придется похудеть...



Одри Хепберн / Vanity Fair

4. Несбыточная мечта стать балериной... из-за больших ступней.

После войны Одри Хепберн нашла дело, которым хотела бы заниматься. Это был балет. Благородно-бледная стройная девушка с большими темными глазами могла бы стать идеальной балериной. Однако здесь на пути стало соотношение ее роста, размера ноги и состояния здоровья. После длительного голодания ее организм не был готов к сильным физическим нагрузкам, а 41 размер ноги имел не очень привлекательный вид в танцевальных чешках.

Поэтому даже после обучения в престижной студии Лондона, она была вынуждена забросить дело мечты и посвятить себя другой отрасли. Так и началась ее блестящая карьера актрисы.

5. Единственная муза навеки влюбленного модельера Юбера де Живанши

После начала актерской карьеры и полученного Оскара в 1953 году, Одри Хепберн познакомилась с ведущим модельером того времени Юбером де Живанши. Он должен был сшить платье для ее новой роли в фильме "Сабрина".



Одри Хепберн и Юбер де Живанши / Tatler

Утонченно-хрупкая и кокетливая красавица сразу заняла главное место в сердце завидного жениха. После знакомства их связь была неделимой. Юбер де Живанши согласился шить наряды и для всех остальных ролей своей музы.

Когда-то модельера спросили, что сделало Одри такой особенной, на что он сразу нашел ответ.

Она имела элегантность, она знала, как ходить, она знала, чего она хочет, она знала о недостатках ее лица, она прекрасно знала себя. Она была откровенной, честной. Время от времени я говорил слова "Разве не лучше, если бы мы не показывали ее ключицу?", потому что она была очень худой. На что Билли Уайлдер сказал: "У Одри – это ее привлекательность". Она была доброй. Когда в моей студии звонил телефон, я знал, что это была она. Я отвечал и она говорила: "Я знаю, что ты занят, но я хочу послать тебе большой поцелуй", и клала трубку. Это была Одри,

– с нежностью вспоминал актрису Юбер де Живанши.

В честь Одри Хепберн он создал черное платье, в котором она блистала в фильме "Завтрак у Тиффани" и первый аромат L'INTERDIT, что переводился с французского как "запрещенный" и стал дебютным в новом направлении модного дома Givanchy.



Одри Хепберн и Юбер де Живанши через десятки лет / W Magazine

6. Обычные комплексы особенной Одри.

Несмотря на то, что актриса заслужила любовь миллионов поклонников и стала любимицей знаменитых модельеров, фотографов и режиссеров, она была очень закомплексованной. Даже награда Оскар, признание иконой красоты и стиля не прибавило ей уверенности в себе.

При встрече с известным итальянским дизайнером и создателем обуви голливудских звезд Сальваторе Феррагамо она попросила сделать для нее туфли, которые превратили бы ее 41 размер ноги в изящную маленькую ступню.

Я не красавица. Моя мама однажды назвала меня гадким утенком. Но если мои черты рассматривать отдельно, можно найти кое-что хорошее,

– сказала как-то о себе Одри.

После чего добавила, что в ее жизни даже были периоды, когда она ненавидела себя, считая толстой (с весом 50 килограммов), слишком высокой (с ростом 170 сантиметров), или уродливой (будучи иконой красоты).



Одри Хепберн / EPhotoZine