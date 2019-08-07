Беверли Хиллз, 90210: что известно о доме Волшей из культового сериала

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Беверли Хиллз, 90210 – что известно про дом, в котором снимали сериал Беверли Хиллз, 90210
Беверли Хиллз, 90210: дом, в котором снимали сериал / iod.media

Через 30 лет после выхода одного из самых известных сериалов 90-х "Беверли Хиллз, 90210" (Beverly Hills, 90210) его фаны с нетерпением ждут, когда появится продолжение с любимыми актерами в главных ролях.

7 августа 2019 года на телеканале Fox покажут 1 серию 1 сезона телесериала BH90210. Сезон будет 6 эпизодов.

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В трейлерах и превью к новому сериалу можно с легкостью узнать главных героев. Дженни Гарт (Келли Тейлор), Йен Зиринг (Стив Сандерс), Брайан Остин Грин (Дэвид Сивер), Тори Спеллинг (Донна Мартин), Джейсон Пристли (Брэндон Уэлш) и Габриэль Картерис (Андреа Цукерман), кажется, совсем не изменились, лишь немного повзрослели.

Не будет хватать лишь Люка Перри, игравшего роль Дилана Маккея. 4 марта он умер от инсульта.

"Беверли Хиллз, 90210": смотрите видео

Наверное, каждый, кто смотрел хотя бы несколько серий "Беверли Хиллз, 90210" о таком необычной для украинских подростков жизни американских тинейджеров, с легкостью узнает дом, в котором жили Брендон и Бренда.

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Что известно об особняке Волшей? Дом, в котором по сюжету вместе с родителями жили близнецы Брендон и Бренда, существует на самом деле. Правда, расположен он не в одноименном элитном районе Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз, а на окраине мегаполиса по адресу 1675, East Altadena Drive, CA.

Узнаваемый особняк можно отыскать в тихом районе в крайнем ряду улицы, за которой уже раскинулись живописные холмы Калифорнии.

Белоснежная вилла в испанском стиле общей площадью 1500 квадратных метров была построена в 1928 году. В ней есть 4 спальни, 4 ванные комнаты и 310 квадратов открытого пространства.

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Сколько сейчас стоит дом? В 1984 цена особняка была 285 тысяч долларов США. Но с ростом популярности сериала цена неуклонно ползла вверх и на сегодня составляет более 1,7 миллиона.

По словам местных риелторов, цена на этот известный домик почти на 120% превышает среднюю стоимость подобной недвижимости в районе Альтаденты.

Хозяйка дома 60-летняя Мелисса признается, что уже привыкла, что фанаты сериала часто фотографируются возле ее дома, рассказала она изданию "Йод.Медиа".

Во время съемок "Беверли-Хиллз, 90210" в 90-х ее семья была вынуждена уехать из собственного дома, чтобы не мешать процессу. Сцены в доме снимали на 7 локациях. Макет дома создатели сериала взяли за основу и немало досъемок происходили уже в павильоне.

Как сейчас выглядит дом Волшей из "Беверли Хиллз": смотрите фото

 

Теперь дом по адресу 1675, East Altadena Drive стал популярным местом для "паломничества" туристов из разных уголков мира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️ мечта детства️ Как у каждого подростка у меня были любимые шоу по : Симпсоны, Друзья, Злюки Бобры, но любимым оставался неизменно лучшим в моем личном рейтинге- Район Беверли Хиллс 90210! И вот я здесь, дом, в котором по мотивам сериала жили Бренда и Брендон Волш. ️ Хочу сразу уточнить, этот дом находится не в районе Беверли Хиллс, а в Северо-Восточном пригороде Лос-Анджелеса, туда мы добирались минут 40 на машине. Сам городок очень маленький, теплый, чистый, приветливый. Мы туда поехали рано утром, когда богатые люди выгуливают своих дорогих собак, но все это очень органично и на релаксе. К тому же, этот дом находится в самом крайнем ряду, после этой улицы начинаются горы и холмы, соответственно, движения тут почти ноль, что придает определенного романтизма этому месту. Представляю, что в каждом из этих домиков задний двор выходит на горы с пальмами. О какой депрессии может идти речь, когда утренний чай можно попить на крыльце с видом на Калифорнийские холмы? #районбеверлихиллз #беверлихиллз #беверли #калифорния #любимыйсериал #лосанджелес #ла #голливуд #лоракэй #блогосша #проамерику #тутвамнетам #жизньвсша #путешествия #русскаяамерика #русскиевамерике #украинцывамерике

Допис, поширений Lora Kay (@lorakay.usa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am I excited about @bh90210 debuting tonight? It’s possible. #casawalsh

Допис, поширений Doug Russell (@dougrussellespn)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinner at the Walshes *insert opening credit fist pumps* #90210 #casawalsh #holyland

Допис, поширений Brian Reiss (@snaxinthecity)

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Теги: Новости США LifeStyle Новости LifeStyle Кино Новости недвижимости Звездная недвижимость Новости недвижимости мира
Источник: 24 канал
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