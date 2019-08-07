Беверли Хиллз, 90210: что известно о доме Волшей из культового сериала

Через 30 лет после выхода одного из самых известных сериалов 90-х "Беверли Хиллз, 90210" (Beverly Hills, 90210) его фаны с нетерпением ждут, когда появится продолжение с любимыми актерами в главных ролях.

7 августа 2019 года на телеканале Fox покажут 1 серию 1 сезона телесериала BH90210. Сезон будет 6 эпизодов.

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В трейлерах и превью к новому сериалу можно с легкостью узнать главных героев. Дженни Гарт (Келли Тейлор), Йен Зиринг (Стив Сандерс), Брайан Остин Грин (Дэвид Сивер), Тори Спеллинг (Донна Мартин), Джейсон Пристли (Брэндон Уэлш) и Габриэль Картерис (Андреа Цукерман), кажется, совсем не изменились, лишь немного повзрослели.

Не будет хватать лишь Люка Перри, игравшего роль Дилана Маккея. 4 марта он умер от инсульта.

"Беверли Хиллз, 90210": смотрите видео

Наверное, каждый, кто смотрел хотя бы несколько серий "Беверли Хиллз, 90210" о таком необычной для украинских подростков жизни американских тинейджеров, с легкостью узнает дом, в котором жили Брендон и Бренда.

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Что известно об особняке Волшей? Дом, в котором по сюжету вместе с родителями жили близнецы Брендон и Бренда, существует на самом деле. Правда, расположен он не в одноименном элитном районе Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз, а на окраине мегаполиса по адресу 1675, East Altadena Drive, CA.

Узнаваемый особняк можно отыскать в тихом районе в крайнем ряду улицы, за которой уже раскинулись живописные холмы Калифорнии.

Белоснежная вилла в испанском стиле общей площадью 1500 квадратных метров была построена в 1928 году. В ней есть 4 спальни, 4 ванные комнаты и 310 квадратов открытого пространства.

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Сколько сейчас стоит дом? В 1984 цена особняка была 285 тысяч долларов США. Но с ростом популярности сериала цена неуклонно ползла вверх и на сегодня составляет более 1,7 миллиона.

По словам местных риелторов, цена на этот известный домик почти на 120% превышает среднюю стоимость подобной недвижимости в районе Альтаденты.

Хозяйка дома 60-летняя Мелисса признается, что уже привыкла, что фанаты сериала часто фотографируются возле ее дома, рассказала она изданию "Йод.Медиа".

Во время съемок "Беверли-Хиллз, 90210" в 90-х ее семья была вынуждена уехать из собственного дома, чтобы не мешать процессу. Сцены в доме снимали на 7 локациях. Макет дома создатели сериала взяли за основу и немало досъемок происходили уже в павильоне.

Как сейчас выглядит дом Волшей из "Беверли Хиллз": смотрите фото

Теперь дом по адресу 1675, East Altadena Drive стал популярным местом для "паломничества" туристов из разных уголков мира.

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