Бразильский политик шокировала сексуальным нарядом на официальном мероприятии: фото

Новый бразильский сенатор 44-летняя Ана Паула да Силва, которая считает себя ярой феминисткой, потрясла выбором обольстительной одежды для своего первого заседания, на котором она принесла присягу.

Так, на официальное мероприятие Ана Паула да Силва надела смелый ярко-красный комбинезон с откровенным декольте, который продемонстрировал пышный бюст политика.

Читайте также: Ирина Шейк взбудоражила сеть соблазнительным фото в белье

Сначала сенатор скрывала грудь под красным жакетом, однако в момент произнесения клятвы она сняла его, чем вызвала волну возмущений в сети и среди бразильских СМИ, которые назвали ее образ "вульгарным" и недопустимым для политика.

Относительно выбора откровенного наряда Ана дала феминистические объяснения, отметив то, что женщина свободна в своем выборе. А ранее на странице в Instargam 44-летняя бразильянка заявила, что ей нравится красиво одеваться и не собирается менять образ жизни только потому, что она – депутат.