Бразильский политик шокировала сексуальным нарядом на официальном мероприятии: фото

45 Читати новину українською
Ана Паула да Силва
Ана Паула да Силва / Коллаж 24 канала

Новый бразильский сенатор 44-летняя Ана Паула да Силва, которая считает себя ярой феминисткой, потрясла выбором обольстительной одежды для своего первого заседания, на котором она принесла присягу.

Так, на официальное мероприятие Ана Паула да Силва надела смелый ярко-красный комбинезон с откровенным декольте, который продемонстрировал пышный бюст политика.

Читайте также: Ирина Шейк взбудоражила сеть соблазнительным фото в белье

Сначала сенатор скрывала грудь под красным жакетом, однако в момент произнесения клятвы она сняла его, чем вызвала волну возмущений в сети и среди бразильских СМИ, которые назвали ее образ "вульгарным" и недопустимым для политика.

 

Относительно выбора откровенного наряда Ана дала феминистические объяснения, отметив то, что женщина свободна в своем выборе. А ранее на странице в Instargam 44-летняя бразильянка заявила, что ей нравится красиво одеваться и не собирается менять образ жизни только потому, что она – депутат.

 

 

 

blog_ava
Главные новости 6 февраля: пресс-конференция Януковича и победа украинских военных
сегодня
4828
Теги: LifeStyle Новости политики Эротика Стиль и мода Курьезные новости Бразилия
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Танцы на рояле и медитация в толпе: фоторепортаж с дебютного концерта Тома Оделла во Львове
сегодня 11:00 Танцы на рояле и медитация в толпе: фоторепортаж с дебютного концерта Тома Оделла во Львове
Наталя Сколоздра 75
Интересные факты о Дане Балане, которые вы могли не знать
6 февраля 15:06 Интересные факты о Дане Балане, которые вы могли не знать
595
7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
6 февраля 14:45 7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
Наталя Сколоздра 141
Маленький рост – не приговор: топ-5 всемирно известных моделей с ростом ниже 170 сантиметров
6 февраля 14:00 Маленький рост – не приговор: топ-5 всемирно известных моделей с ростом ниже 170 сантиметров
Марта Вересюк 567
Лукбук, прет-а-порте и мультибренд: что означают модные термины
6 февраля 09:03 Лукбук, прет-а-порте и мультибренд: что означают модные термины
Юлія Турелик 288
Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
5 февраля 12:06 Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
134
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук