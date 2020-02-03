Брэд Питт остроумно пошутил над Brexit и принцем Гарри: курьезное видео

Вечером 2 февраля в королевском Альберт-холле прошло вручение наград "британского Оскара". Номинантом премии BAFTA стал Брэд Питт, который придумал остроумную шутку для этого торжественного события.

Фаворитом вечера стал фильм "1917" режиссера Сэма Мендеса. Кинолента сумела завоевать сразу 7 наград в различных категориях. Успехом отметился и фильм "Однажды в Голливуде", за который Брэд Питт получил награду как "Лучший актер второго плана". Знаменитый красавец не смог лично забрать награду, потому попросил сделать это свою коллегу Марго Робби. Однако заранее подготовил для всех сюрприз.

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Звезда вышла на сцену с запиской от Брэда Питта, которую тот попросил публично зачитать. В речи Марго Робби озвучила шутку о Brexit – официальном выходе Великобритании из Евросоюза, который прошел накануне премии.

Привет, Британия! Слышал, ты теперь свободная и одинокая. Добро пожаловать в клуб! Желаю тебе всего наилучшего в этом бракоразводном процессе!

– передал Брэд Питт.

Не обошел он вниманием еще одно знаковое событие – сложение королевских обязанностей принцем Гарри и Меган Маркл. Поговаривают, что герцоги Сассекские хотят вернуться в Голливуд и вскоре переедут из Канады.

"Питт сказал, что назовет эту статуэтку Гарри, потому что она поедет с ним в США. Это его слова, не мои!" – добавила Марго Робби со сцены.

Интересно, что в зале сидели представители монархии принц Уильям и Кейт Миддлтон. В этот момент камеры, конечно же, направили на них, поэтому все участники BAFTA могли увидеть улыбки герцогов Кембриджских от особого послания Брэда Питта.

Смотрите видео, как Брэд Питт "получал" премию BAFTA: