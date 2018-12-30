"Чего ты приперлась?" – Александр Педан смешно спародировал фильм "Ирония судьбы"

Украинский телеведущий Александр Педан покорил поклонников своими забавными видео-пародиями, которые он публикует на своей странице в Instagram и на YouTube-канале.

Новую видеопародию на популярный фильм "Ирония судьбы" Педан опубликовал в Instagram.

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Александр поинтересовался у поклонников без чего они не представляют празднования Нового года.

Мало кто знает, что вообще партнером Барбары Брыльской должен был быть я, вот вам эти редкие кадры. Вообще представляю Новый год без оливье, мандаринов и фильма "Ирония судьбы", который фоном идет пока нарезаешь оливье,

– написал шоумен.

В коротком ролике Педан якобы разговаривает именно с героиней Барбары Брыльской – исполнительницей роли Нади Шевелевой.

Педан спародировал сцену из "Иронии судьбы": смотрите видео