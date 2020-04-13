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Что почитать на пасхальные праздники дома: жена принца Чарльза дала список рекомендаций

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Камилла Паркер-Боулз посоветовала книги на Пасху и карантин / Instagram / @Clarence House

Герцогиня Корнуольская, которая является женой наследника престола принца Чарльза, не скучает на карантине, а обогащается знаниями книг. Перечень лучших она решила порекомендовать своим поклонникам.

На инстаграм-странице Clarence House, которая является официальным представительством супругов Чарльза и Камиллы, появилась публикация, в котором предлагаются ко вниманию несколько книг, достойных для прочтения.

К теме Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз праздновали годовщину свадьбы: история любви королевской пары

Эрнест Хемингуэй как-то сказал: "Нет друга, более верного чем книжка". В эти тяжелые времена, когда мы изолированы от тех, кого любим, многие из нас находит утешение в чтении. Книги разжигают наше воображение, отправляют нас в путешествия и заставляют смеяться. Исходя из этого, вот вам список моих дорогих друзей,
– поделилась Камила в интервью шотландской газете Press and Journal.


Камилла Паркер-Боулз посоветовала книги на Пасху и карантин / Instagram / @Clarence House

Камилла Паркер-Боулз советует принять ко вниманию следующие книги не только, чтобы интересно провести время на карантине, но и во время пасхальных праздников.

Книги от герцогини Корнуольской:

  • Уильям Бойд "Неугомонная"
  • Чарльз Диккенс "Повесть о двух городах"
  • Сьюзен Хилл. Серия детективов
  • Элизабет Джейн Говард "Хроника семьи Казалет"
  • Амор Тоулз "Джентльмен в Москве"
  • Антуан Лорен "Красный блокнот"
  • Элиф Шафак "Ученик архитектора"
  • Марк Шанд "Путешествие на моем слоне"

 
9 книг от Камиллы Паркер-Боулз / Instagram / @Clarence House

Добавим, что королевская чета, недавно праздновала 15-ю годовщину свадьбы, поздравила всех с Пасхой, которую западный мир праздновал 12 апреля.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wishing you all a very Happy Easter. Today you can listen to The Prince of Wales reading the Gospel for Easter Day services hosted online by Westminster Abbey and Canterbury Cathedral. Despite having closed their doors, @westminsterabbeylondon and @no1cathedral will lead prayers for Christians who find themselves separated from their churches during this special Eastertime. The Prince recorded a reading of John 20: 1-18 earlier this week, which relates the story of Jesus’ resurrection. The reading can be heard in both a podcast by Westminster Abbey and a video Eucharist service from Canterbury Cathedral. Visit @westminsterabbeylondon and @no1cathedral to find out where to listen.

Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse)

 

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Пасха Книги Литература Принц Чарльз Новости культуры Королівська сім'я
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