Что почитать на пасхальные праздники дома: жена принца Чарльза дала список рекомендаций
Герцогиня Корнуольская, которая является женой наследника престола принца Чарльза, не скучает на карантине, а обогащается знаниями книг. Перечень лучших она решила порекомендовать своим поклонникам.
На инстаграм-странице Clarence House, которая является официальным представительством супругов Чарльза и Камиллы, появилась публикация, в котором предлагаются ко вниманию несколько книг, достойных для прочтения.
К теме Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз праздновали годовщину свадьбы: история любви королевской пары
Эрнест Хемингуэй как-то сказал: "Нет друга, более верного чем книжка". В эти тяжелые времена, когда мы изолированы от тех, кого любим, многие из нас находит утешение в чтении. Книги разжигают наше воображение, отправляют нас в путешествия и заставляют смеяться. Исходя из этого, вот вам список моих дорогих друзей,
– поделилась Камила в интервью шотландской газете Press and Journal.
Камилла Паркер-Боулз посоветовала книги на Пасху и карантин / Instagram / @Clarence House
Камилла Паркер-Боулз советует принять ко вниманию следующие книги не только, чтобы интересно провести время на карантине, но и во время пасхальных праздников.
Книги от герцогини Корнуольской:
- Уильям Бойд "Неугомонная"
- Чарльз Диккенс "Повесть о двух городах"
- Сьюзен Хилл. Серия детективов
- Элизабет Джейн Говард "Хроника семьи Казалет"
- Амор Тоулз "Джентльмен в Москве"
- Антуан Лорен "Красный блокнот"
- Элиф Шафак "Ученик архитектора"
- Марк Шанд "Путешествие на моем слоне"
9 книг от Камиллы Паркер-Боулз / Instagram / @Clarence House
Добавим, что королевская чета, недавно праздновала 15-ю годовщину свадьбы, поздравила всех с Пасхой, которую западный мир праздновал 12 апреля.
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