Что почитать на пасхальные праздники дома: жена принца Чарльза дала список рекомендаций

Герцогиня Корнуольская, которая является женой наследника престола принца Чарльза, не скучает на карантине, а обогащается знаниями книг. Перечень лучших она решила порекомендовать своим поклонникам.

На инстаграм-странице Clarence House, которая является официальным представительством супругов Чарльза и Камиллы, появилась публикация, в котором предлагаются ко вниманию несколько книг, достойных для прочтения.

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Эрнест Хемингуэй как-то сказал: "Нет друга, более верного чем книжка". В эти тяжелые времена, когда мы изолированы от тех, кого любим, многие из нас находит утешение в чтении. Книги разжигают наше воображение, отправляют нас в путешествия и заставляют смеяться. Исходя из этого, вот вам список моих дорогих друзей,

– поделилась Камила в интервью шотландской газете Press and Journal.



Камилла Паркер-Боулз посоветовала книги на Пасху и карантин / Instagram / @Clarence House

Камилла Паркер-Боулз советует принять ко вниманию следующие книги не только, чтобы интересно провести время на карантине, но и во время пасхальных праздников.

Книги от герцогини Корнуольской:

Уильям Бойд "Неугомонная"

Чарльз Диккенс "Повесть о двух городах"

Сьюзен Хилл. Серия детективов

Элизабет Джейн Говард "Хроника семьи Казалет"

Амор Тоулз "Джентльмен в Москве"

Антуан Лорен "Красный блокнот"

Элиф Шафак "Ученик архитектора"

Марк Шанд "Путешествие на моем слоне"



9 книг от Камиллы Паркер-Боулз / Instagram / @Clarence House

Добавим, что королевская чета, недавно праздновала 15-ю годовщину свадьбы, поздравила всех с Пасхой, которую западный мир праздновал 12 апреля.