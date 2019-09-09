Дакота Джонсон оконфузилась на красной дорожке кинофестиваля: фото

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Дакота Джонсон в Торонто
Дакота Джонсон в Торонто / www.gettyimages.com

Популярная голливудская актриса Дакота Джонсон стала приглашенной гостьей кинофестиваля в Торонто. Однако ее роскошный выход отметился небольшим конфузом.

В августе 2019 года Дакота Джонсон уже успела побывать в солнечной Италии, где на днях завершился Венецианский кинофестиваль. Сразу после этого звезда отправилась в Канаду, чтобы презентовать там фильм "Друг" (The Friend), в котором она сыграла одну из главных ролей.

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Для особого выхода в Торонто 29-летняя Дакота Джонсон выбрала роскошное кутюрное платье от Christian Dior с полупрозрачным корсетом и пышной юбкой. И хоть звезда напоминала современную принцессу, журналисты обратили внимание на то, что она не замаскировала следы от купальника, которые виднелись на ее теле.

Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / Фото: Getty Images

В таком образе Дакота Джонсон приняла участие в традиционном фотокруге кинофестилю и позировала рядом со своими голливудскими коллегами – Джейсоном Сигелом, Изабеллой Кай, Джейком Оуэном и другими.

Акторка Дакота Джонсон на спільному фотоколі
Актриса Дакота Джонсон на фотоколе фильма "Друг" / Фото: Getty Images

В другой программный день Международного кинофестиваля в Торонто Дакота Джонсон уже учла свой модный конфуз. Перед фотографами она появилась в роскошном зеленом платье с обнаженными плечами. Стилисты тщательно замаскировали следы от загара, поэтому Дакота Джонсон продемонстрировала безупречный look.

Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / Фото: Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Курьезные новости Фестивали Канада Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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