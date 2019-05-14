Дали, гипертрофированная потребность во внимании и мертвый брат: что тут общего

Испанский художник Сальвадор Дали, прославившийся своими сюрреалистическими картинами и антигравитационными усами, был известен еще и эксцентричным поведением. Временами оно не только поражало, но и откровенно раздражало.

Но в действительности гипертрофированная потребность во внимании – это фобия остаться незамеченным, связанная с братом Дали – также Сальвадором. Тот родился раньше Короля-Дитя, и, не дожив до года, умер от менингита. Это была трагедия для родителей, которые не упускали возможность сказать Дали, что тот является перевоплощением брата. Поэтому и назвали его тоже в честь брата – Сальвадором.

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Для родителей будущий гений сюрреализма рос в тени брата. Именно этим, пожалуй, можно объяснить вечно эксцентричное поведение Дали – он хотел, чтобы его существование как отдельной самобытной персоны наконец признали. И эти детские травмы художник так и не смог преодолеть во взрослой жизни. Его потребность во внимании стала гипертрофированной, порой на грани истерики.



У Дали была зависимость от внимания // Getty Images

Мы с братом были похожи как две капли воды, но отражали в себе разное. Как и я, он имел безошибочно гениальные черты лица, проявлял признаки тревожной скороспелости; однако его блеск затмевал меланхолию непревзойденного интеллекта. Что касается меня, я был не таким умником, но отражал в себе все,

– вспоминал Дали.

Из-за непроработанного травматического опыта Дали даже случайно влез в почти детективную историю. У него довольно долго были нездоровые чувства к картине "Анжелюс" Жана-Франсуа Милле. На ней изображены мужчина и женщина, которые только выкопали картошку, стоят над ней и молятся, выражая земле либо не земле благодарность за урожай.



Картина "Анжелюс" Жана-Франсуа Милле

В этом простом сюжете Дали что-то беспокоило с детства. Ему казалось, что суть картины в совершенно другом – не в картофеле и не в урожае. Чтобы понять, что именно не так, художник и сам начал переписывать фигуры Милле, но уже на своих полотнах. У Дали они появились более 60 раз.



Сальвадор Дали "Атавизм сумерек"

Но тайну "Анжелюса" удалось раскрыть только тогда, когда картину начали исследовать с помощью рентгена. Оказалось, что в первоначальном варианте Милле изобразил вместо корзины с картофелем детский гроб. Ребенок не был крещенным, поэтому на кладбище места ему или ей не нашлось, и родители пошли хоронить ребенка в поле. В художественных кругах предполагают, что художник изменил мрачный сюжет, чтобы картина лучше продавалась.

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После результатов рентген-анализа Дали сказал, что всегда чувствовал смерть в этой картине. Очевидно, в фигурах картины ему мерещились родители, которые стоят над гробом брата.

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