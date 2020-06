21 июня в Украине празднуют День отца. Цель праздника – отметить вклад мужчины в воспитание детей. По случаю праздника LifeStyle 24 рассказывает о самых известных политиках и их детях.

Среди украинских политиков есть много счастливых и успешных родителей, которые умеют совмещать работу и уделять достаточно времени семье, сообщает 24 канал. Как воспитывают знаменитые отцы своих детей – читайте в нашем материале.

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не любит афишировать свою личную жизнь, что, впрочем, вызывает большой интерес у украинцев. Многие люди интересуются его семьей и процессом воспитания детей. Владимир и Елена Зеленская воспитывают двоих детей – 15-летнюю дочь Александру и 7-летнего сына Кирилла.

Дети – это уникальное событие в жизни человека! Смотрю на них и понимаю: они чистые в помыслах, поступках, иногда в своем наивном лукавстве, которого гораздо меньше, чем у нас, взрослых. Они хотят быть свободными,

– рассказал Зеленский в одном из своих интервью.

Обычно Президент Украины всегда тепло отзывается о своих детях и искренне ими восхищается. По его словам, дочь Александра после того, как он стал президентом, старается держаться подальше от внимания общества, но попытки скрыться от ажиотажа и попечительства службы безопасности невозможны.

Впрочем 7-летний сын Кирилл всегда с гордостью рассказывает окружающим, что его отец – президент. Владимир Зеленский даже поделился случаем в семье: "Прихожу домой, спрашиваю: "Почему никто не здоровается?" И слышу свой голос по телевизору, мое выступление. А мой сын говорит: "Не мешай нам, мы смотрим президента!"

Петр Порошенко

Семью Петра Порошенко называют одной из самых крепких в украинском политикуме. Супруги вместе проживают счастливые и плохие моменты бок о бок уже более 30 лет. Марина Порошенко стала кандидатом медицинских наук и работала кардиологом, но отказалась от карьеры ради семьи и детей.

Семья Петра Порошенко

Старший сын президента 35-летний Алексей Порошенко занимается политикой, как и его отец. Свой политический путь он начал со списков в партии "Батькивщина", а после завершения Евромайдана перешел в партию "БПП".

Он окончил КНУ им. Шевченко по специальности международных отношений. Впоследствии закончил обучение в Лондонской школе экономики и политических наук, еще позже – бизнес-школу во Франции. Женат на топ-менеджере консалтинговой фирмы McKinsey & Company Юлии Порошенко, воспитывает двоих детей.

В 2000 году у Петра Порошенко родились близняшки. Они закончили Кловский лицей иностранных языков. Для своих дочерей Порошенко выбрал один из самых престижных и дорогих колледжей Великобритании – Concord College.

Сейчас Евгения изучает режиссуру анимационного кино в University of the Arts in London, а Александра – экономику в University College London.

19-летний сын Петра Порошенко – Михаил – также учится в Лондоне. Он любит приковывать к себе внимание и часто попадает в скандалы. Так, недавно в сети появилось видео, как Михаил отрывается на концерте российского рэпера Face. В 2017 году Михаил Порошенко надел футболку с надписью "Russia". Примечательно, что Порошенко не нравятся выходки младшего сына, впрочем он отмечает, что не может постоянно его контролировать.

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко пытается оберегать своих детей от публичности. Известно, что у него есть трое детей: Егор-Даниэль 2000 года рождения, дочь Елизавета-Виктория 2002 года рождения и Максим-Александр 2005 года рождения. Жена Виталия Кличко Наталья Егорова живет с детьми в Германии, в Гамбурге. Жена мэра Киева приезжает в Киев нечасто.

По словам Виталия Кличко, его младший сын Максим обладает сильным характером и пытается добиться всего, чего хочет. Парень занимается спортом.

Младший сын поехал на соревнования в Ливерпуль по плаванию и позвонил мне. Он сказал, что 400 ребят соревновались и он привез золотую медаль, стал первым. Ни разу не получал такого удовольствия за всю свою карьеру, как за достижения сына,

– сказал Виталий Кличко.

Своего старшего сына Егора-Даниэля Кличко называет философом. Парень смог самостоятельно поступить после школы в один из лучших университетов Великобритании.

"Я был очень удивлен, когда он разослал после школы свои тесты и получил положительный ответ от одного из лучших университетов Великобритании. Я помню, как он готовился, и горжусь этим", – резюмировал Кличко.

Дочь Виталия Кличко по его словам, постоянно защищает его спокойствие и сон. "Она принесет одеяло, накроет и в этот момент я самый счастливый отец в мире", – заявляет мэр Киева.

Виталий Кличко с детьми

Олег Ляшко

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко воспитывает с женой Роситой 17-летнюю дочь Владиславу. Дочь часто поддерживает отца и выражает ему свою любовь и благодарность.

"Мой папа – самый главный и лучший человек в моей жизни. Папа, я тебе очень благодарна, что ты заботишься обо мне, что каждую свободную минуту от работы ты проводишь со мной. Спасибо, что я всегда могу тебе позвонить. Спасибо, что ты у меня есть!" – отметила Владислава во время отчетной конференции фракции РПЛ.

Олег Ляшко с женой и дочерью

Олег Ляшко недавно на своей личной странице в фейсбуке опубликовал подборку фотографий с Владиславой и заявил, что она у него – лучшая в мире.

17 мая 2020 года Олег Ляшко во второй раз стал отцом. У него родился сын.

Родился сын! Благодарю Бога и жену за самое большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома,

– говорится в его заметке.

Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый – многодетный отец, у него пятеро сыновей: Иван-Павел, Фадей-Лука, Михаил, Иосиф и маленький Антоний.

Дети Андрея Садового

По словам Садового, они с женой не планировали такую ​​большую семью, но Бог дал, поэтому они с благодарностью это приняли.

Проблем с обеспечением и воспитанием пятерых сыновей у Садового, по его словам, никогда не было. Когда он женился в 32-летнем возрасте, уже в то время был самостоятельным человеком.

Всегда находите время на воспитание своих детей. Если вы найдете на них время, это будут ваши дети, а если не найдете, это будут эгоисты, и вы будете им рассказывать, как вам тяжело. И не забывайте – как вы обращаетесь со своими родителями, так ваши дети будут вести себя с вами. Все просто и понятно,

– отметил мэр Львова.

Юрий Бойко

Сопредседатель фракции ОПЗЖ 61-летний Юрий Бойко имеет трех сыновей и трех дочерей – между старшим и младшим ребенком разница 24 года.

Секрет нашей семьи в том, что мы одно целое. Я себя не представляю без моей жены, она без меня. У нас и мысли не было, что мы поедем куда-то отдыхать порознь, что кто-то куда-то поедет без семьи. С годами мы стали одним целым,

– сказал Юрий Бойко в интервью программы "Личная территория".

Он также рассказал, что старшие дети помогали воспитывать младших. Конечно, первым детям они с женой уделяли больше внимания, однако затем стало меньше времени, и старшие начали заботиться о младших. По его словам, в их семье никогда не было нянек и чужих они в семью не пускали.

Дети Юрия Бойко (архивное фото)

"Мы хотели много детей. Количество мы не задумывали, так получилось. Сначала двое – сын и дочь, потом перерыв 7 лет, и еще дочь и сын, потом снова 7 лет, и еще двое", – отметил Бойко.

Старший сын Анатолий с детства увлекался компьютерами, закончил КПИ и занимается любимым делом. Дочь Ярослава закончила институт иностранных языков и занимает пост креативного директора журнала L'Officiel Hommes, а дочь Ульяна занимает пост главного редактора журнала L'Officiel.