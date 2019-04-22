Как помочь планете: практические советы и популярные мифы

День Матери-Земли, который мы отмечаем 22 апреля, создали как напоминание о том, что каждый человек тесно связан с нашей планетой и всеми ее экосистемами, и каждое наше действие или решение непременно отражается на общей картине положения дел в мире – оставляя как плохой, так и хороший следы.

Все те ужасные катаклизмы, которые обрушиваются на человечество уже сейчас, и еще худшие перспективы, которые ждут наш общий дом в ближайшем будущем, – это также результат деятельности каждого из нас. А следовательно, свою лепту в предотвращение экологического бедствия может внести каждый. С чего начать – в статье "24 Канала".

Потребляйте осознанно

Одна из главных экологических проблем планеты – чрезмерное использование ресурсов. Чтобы показать масштаб угрозы, ученые каждый год определяют День экодолга – день, когда количество использованных ресурсов превышает тот объем, который Земля способна восстановить за год.

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В 2017-м эта дата пришлась на 2 августа, а в 2018-м, по предварительным подсчетам экологов, в долг мы начнем жить еще минимум на неделю-две быстрее. Измерить, сколько планеты ему нужно, чтобы обеспечить свои привычные потребности, может каждый, посетив сайт Footprint.

И если эта цифра превышает 1, то стоит задуматься и начать использовать запасы планеты с головой.

Украина хорошенько превышает норму использования ресурсов планеты

Прежде всего, стоит помнить о четырех главных принципах осознанного потребления:

Отказ (refuse) – мы генерируем слишком много мусора, поэтому прежде всего необходимо отказаться от ненужного хлама – акционного, бесплатного и того, за который иногда платите вы сами. Дважды подумайте перед тем, как что-то купить: нужна ли эта вещь вам вообще; имеет ли экологичные версии.

Уменьшение (reduce) – не покупайте некачественные вещи – они быстро поломаются или порвутся. Перейдите с количества на качество. За такое решение вам будет благодарна не только планета, но и ваше здоровье, а со временем и кошелек.

Повторное использование (reuse) – используйте каждую вещь максимальное количество раз, а те, что не используете, – продайте или отдайте на благотворительность. Заведите собственную флягу на воду, термокружку, экосумку и сумочки для покупок.

Переработка (recycle) – сдавайте сырье на переработку. Бумага, стекло, металл, маркированный пластик, батарейки – это ценные ресурсы, которые не стоит отправлять на свалку.

Видео, которое показывает, наскольки мы засорили планету за последние годы:

С чего начать

Многие боятся сделать первый шаг, потому что думают, что в Украине жить экологично – невозможно. Но это не так. Вот ряд практических советов, которые помогут вам в начале осознанной жизни на планете.

Начните с главного – не генерируйте хлам и избегайте всего, что невозможно или трудно переделать. Например, все, что сделано из стекла, металла, бумаги – сможете отдать в ближайший пункт сбора вторсырья. Вот одна из карт таких пунктов для всей Украины – на ней указаны далеко не все места приема вторичного сырья, другие легко найти в интернете.

А вот сдать на переработку пластик или смешанную тару может быть задачей не из простых. Вот виды пластика, который перерабатывается: PETE или PET, HDPE, LDPE, PP, PS. Пластик с пометками PVC и OTHER – не перерабатывается. Пластик без отметок советуем не покупать – кроме того, что его вряд ли переработают, он еще и может оказаться вредным для вашего здоровья.



Сколько времени разлагаются пластик, стекло, бумага или металл

Советы, которые спасают планету:

очистите пространство – отдайте на благотворительность или перепродайте одежду и вещи, которые не используете;

покупайте "химию" для дома без фосфатов – это принесет пользу не только планете, но и вашему здоровью;

то же касается и косметики – покупайте ту, которую тестируют лабораторно, а не на животных (она обозначена специальным знаками. Стоит знать, что в России и Китае всю косметику тестируют на животных);

выбирайте игрушки для детей и подарки из экологичных материалов – дерева, текстиля;

товары, которыми часто пользуетесь, покупайте оптом или в большей таре – и сэкономите, и будете использовать меньше упаковки;

откажитесь от товаров в индивидуальных упаковках, кроме случаев, когда в этом действительно есть необходимость (лекарства, например);

сортируйте мусор и сдавайте вторсырье на переработку;

сдавайте старые телефоны, технику, а особенно батарейки на переработку – такие пункты есть в большинстве городов Украины;

откажитесь от изделий из натурального меха. Меховая промышленность является одной из причин существенного загрязнения планеты;

выключайте электроприборы на ночь и старайтесь не оставлять их в "спящем режиме". То же касается и зарядных устройств – вытаскивайте их из розеток;

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выбирайте электроприборы класса А+, выключите ненужное освещение и используйте светодиодные (LED) лампочки;

включайте посудомоечные и стиральные машины только при полном заполнении, а вещи после стирки сушите на веревке, а не в сушильной машине;

переведите по возможности свой дом на возобновляемую энергию или для начала минимизируйте теплопотери вашего дома;

проверьте, не протекают ли у вас краны и сантехника и экономно используйте воду;

в автомобиле используйте круиз контроль, делите машину с попутчиками, пользуйтесь общественным транспортом;

ходите пешком или пересядьте на велосипед;

используйте электронные билеты вместо бумажных;

купите кофе с собой в собственную термокружку или дайте наконец себе 10 минут отдохнуть и выпить напиток в кафе;

заведите флягу для воды, или же используйте бутылку из-под купленной воды несколько раз (так вы еще и очень сэкономите!);

просите, чтобы вам давали напитки без пластиковых соломинок – они преимущественно переработке не подлежат;

покупайте зубные щетки из бамбука, палочки для ушей – из дерева, выбирайте многоразовые подгузники, губку для посуды – из натуральной ткани;

откажитесь от использования мусорных пакетов;

найдите экологический заменитель нужного вам аэрозоля;

заведите экосумку для походов в магазин и меньшие мешочки для овощей, фруктов и прочего;

влажные продукты покупайте в собственные контейнеры (лайфхак: на весах есть кнопка "Т", которую продавцу нужно нажать, чтобы вы не переплачивали за вес своего контейнера);

старайтесь покупать локальные продукты;

клейте ценники на продукты без пакета (на связку бананов, например);

перейдите из чая в пакетиках на развесной;

откажитесь от продуктов животноводства или хотя бы уменьшите их количество в своем рационе;

просоединяйтесь к экоинциативам в вашем населенном пункте и следите за WWF.



Живите в гармонии с планетой (Фото: Unsplash)

И о мифах

"Эко"-пакеты в украинских супермаркетах на самом деле совсем не такие. Настоящие экопакеты изготовлены чаще всего из крахмала, а те версии "эко-пакетов", которые преимущественно есть в украинских супермаркетах – это обычный пластик, который за обещанные три года разлагается всего лишь на микропластик, который наносит вред как планете, так и нашему здоровью.

У нас "сортировать нет смысла"– еще как есть. Если на государственном уровне в Украине с перерабатывающими заводами большая беда, то малый бизнес уже давно понял, что на вторсырье можно заработать. Поэтому смело несите свои пакеты в пункты приема.

Я не использую много (бумаги, металла, стекла) и поэтому мне нет смысла их собирать и сдавать на переработку. Попробуйте собирать такое сырье раздельно хотя бы два-три месяца – вы будете удивлены.