Девушка Богдана впервые прокомментировала отношения с главой Офиса Президента
Анастасия Сличная начала встречаться с руководителем ОПУ Андреем Богданом еще до того, как он пошел в политику.
Девушка призналась, что после того, как ее возлюбленный занял высокую должность в Офисе Президента, ее жизнь не изменилась, говорится в "Світському житті".
Кратко: Андрей Богдан – глава Офиса Президента: что о нем известно
У меня нет охраны. Бывают дни, когда я у Андрея спрашиваю: "Андрей, все будет хорошо? Мне не надо ничего бояться?" Он отвечает: "Нет, все хорошо",
– рассказала Анастасия.
Она добавила, что теперь больше думает над тем, что ей запостить в фейсбук и инстаграм.
Сличная рассказала, что они с Богданом часто посещают различные мероприятия, ходят в кино, активно проводят выходные. К ним всегда в гости приезжают друзья. Девушка отметила, что ее любимый часто с ней советуется по разным вопросам.
Очень часто я ему говорю: "Андрей, надо быть здесь мягче, возможно, здесь не обращай внимания. И он очень часто со мной советуется. Не по политическим вопросам, а по жизненным или вопросам, связанным с отношениями с друзьями,
– объяснила Сличная.
На вопрос, получила ли она предложение руки и сердца от Андрея, Анастасия ответила: "Я буду держать это в секрете". А на следующий вопрос, хочет ли она замуж за Богдана, Сличная решительно ответила: "Конечно, да!"
Что известно о личных отношениях Андрея Богдана?
Андрей Богдан разведен. От первого брака у него остались 4 дочери.
Новая девушка Богдана Анастасия Сличная является совладелицей бренда купальников и белья, а также итернет-магазина бижутерии.
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