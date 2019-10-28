Девушка Богдана впервые прокомментировала отношения с главой Офиса Президента

Анастасия Сличная начала встречаться с руководителем ОПУ Андреем Богданом еще до того, как он пошел в политику.

Девушка призналась, что после того, как ее возлюбленный занял высокую должность в Офисе Президента, ее жизнь не изменилась, говорится в "Світському житті".

Кратко: Андрей Богдан – глава Офиса Президента: что о нем известно

У меня нет охраны. Бывают дни, когда я у Андрея спрашиваю: "Андрей, все будет хорошо? Мне не надо ничего бояться?" Он отвечает: "Нет, все хорошо",

– рассказала Анастасия.

Она добавила, что теперь больше думает над тем, что ей запостить в фейсбук и инстаграм.

Сличная рассказала, что они с Богданом часто посещают различные мероприятия, ходят в кино, активно проводят выходные. К ним всегда в гости приезжают друзья. Девушка отметила, что ее любимый часто с ней советуется по разным вопросам.

Очень часто я ему говорю: "Андрей, надо быть здесь мягче, возможно, здесь не обращай внимания. И он очень часто со мной советуется. Не по политическим вопросам, а по жизненным или вопросам, связанным с отношениями с друзьями,

– объяснила Сличная.

На вопрос, получила ли она предложение руки и сердца от Андрея, Анастасия ответила: "Я буду держать это в секрете". А на следующий вопрос, хочет ли она замуж за Богдана, Сличная решительно ответила: "Конечно, да!"

Что известно о личных отношениях Андрея Богдана?

Андрей Богдан разведен. От первого брака у него остались 4 дочери.



Новая девушка Богдана Анастасия Сличная является совладелицей бренда купальников и белья, а также итернет-магазина бижутерии.