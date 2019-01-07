Доминиканский художник рисует картины, которые можно спутать с фото: впечатляющие фотографии

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Картина Камальки Лауреано
Картина Камальки Лауреано / Фото из социальных сетей

Картины Камальки Лауреано настолько реалистичны, что с первого взгляда кажется, что они сделаны с помощью фотоаппарата. Художник использует технику письма акриловыми красками на холсте и уделяет очень много внимания деталям.

Фото своих работ он публикует на своем сайте.

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В своих работах художник рисует каждую веснянку, волосок и время, полностью отражая текстуру кожи.

Художник малює акриловими фарбами на полотні
Художник рисует акриловыми красками на холсте

Мне нравится создавать собственные структуры, контролируемые взрывы вещества, которые формируются, пока я не остановлю,
– пишет 35-летний автор картин.

Однако то, что действительно делает его работы уникальными – это его способность изображать настоящие эмоции в картинах.

Автор самостійно створює структури
Автор самостоятельно создает структуры

Поэтому в жанре фотореализма изображают не только портреты людей, но и разнообразные натюрморты. Большую известность получили серии его работ, изображающие различные сладости и торговые автоматы.

Я могу найти вдохновение во всем. Увидеть сцену, которая привлечет мое внимание в любом месте и на любой фотографии этого места или даже взять суть этой сцены и создать совершенно новую композицию,
– рассказал Лауреано.

Він працює у жанрі фотореалізму
Он работает в жанре фотореализма

Найбільш популярними його роботами є серії картин з побутовими речами
Наиболее популярными его работами являются серии картин с бытовыми вещами

Теги: LifeStyle Новости культуры Исскусство
Источник: Lifestyle
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