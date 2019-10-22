Дженнифер Энистон опубликовала фото, от которого невозможно удержать смех

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Дженнифер Энистон показала новые забавные фото
Дженнифер Энистон показала новые забавные фото / Instagram / @jenniferaniston

Голливудская актриса Дженнифер Энистон стала активным блоггером. Знаменитость очаровывает поклонников все новыми кадрами из личной жизни. А 21 октября она опубликовала фото, от которого невозможно удержать смех.

Немало сторонников любят рассматривать стильные фото своих кумиров в журналах. На страницах глянца селебритиз появляются идеальными и счастливыми. Однако что происходит за кулисами фотосессии – решила продемонстрировать Дженнифер Энистон.

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На своей инстаграм странице она разместила снимок, на котором показала, как стилисты и визажисты готовят ее к фотосессии. Курьёзности фото добавила недовольная гримаса, которую случайно скорчила Дженнифер Энистон.

Я просто девочка ... Стою с прической и макияжем. Стилист. Фотограф. Команда, которая занимается освещением, вентилятор, реквизиты и компьютер ... Просто представьте себе, что я проснулась именно такой,
– написала Дженнифер Энистон.

Известно, что фотосессия вошла в особый выпуск журнала Variety. Глянец вышел в октябре под названием Power of Women, а его авторы рассказали истории знаменитых женщин, которые могут похвастаться большими достижениями как в карьере, так и в благотворительности. Уже в журнале Дженнифер Энистон появилась роскошной блондинкой, которая с легкостью демонстрирует свою привлекательность в обольстительном образе.

Дженнифер Энистон показал бекстедж и результаты съемки / Instagram / @jenniferaniston

Как известно, Дженнифер Энистон присоединилась к инстаграм-блоггерам 15 октября. Именно тогда актриса опубликовала первое фото с коллегами по сериалу "Друзья", которое она сделала во время их встречи. Снимок в считанные минуты заполонил сеть, а сама страница Дженнифер Энистон получила бешеную популярность. По официальным данным, успех актрисы внесли в книгу рекордов Гиннеса, превзойдя герцогов Сассекских.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Дженнифер Энистон Курьезные новости
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