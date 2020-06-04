Жена британского принца Гарри Меган Маркл долго решалась на запись нового видеоролика для поддержки антирасистских акций в мире и США. Но вспомнив о притеснениях ее семьи, женщина решила не молчать и обратиться к выпускникам ее родной католической школы.

Во время виртуальной церемонии вручения дипломов в ее родной католической школе Меган Маркл решила посвятить свою речь актуальным событиям – протестам в США из-за произвола полиции и против расизма. Жена принца Гарри попросила выпускников не игнорировать актуальные проблемы и делать все возможное для того, чтобы изменить этот мир к лучшему. Об этом сообщают в Hello Magazine.

К теме Это наша собственная пандемия: Джордж Клуни написал поучительное эссе о расизме из-за протестов в США

"Теперь вы можете стать частью этой перестройки. Да, я знаю, люди часто задаются вопросом: "Сколько еще будет реформаций?". Но мы будем перестраивать, перестраивать и перестраивать все до тех пор, пока мир не будет восстановлен, потому что когда разрушается фундамент, мы рассыпаемся вместе с ним. Вы будете жить в любви и сострадании и будете использовать свой голос. Вы сможете использовать свой голос еще сильнее, чем когда-либо, потому что большинству из вас уже исполнилось 18, а кому-то скоро исполнится, и у вас всех появится право голосовать на выборах. Вы будете испытывать сострадание к тем, кто не видит мир через ту же призму, что и вы. Потому что благодаря знаниям, полученным нами в католической школе Непорочного Сердца, вы тоже понимаете, что жизнь темнокожих что-то значит", – отметила в своей речи Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская неоднократно высказывалась в своей карьере по проблеме расизма, но ее фразы часто "искажали" и клеветали на нее. В конце концов, она переехала из чужой Великобритании назад в США с принцем Гарри и сыном Арчи из-за якобы нападок недоброжелателей и постоянного хейта из-за цвета ее кожи. Поэтому женщина еще раз все обдумала и решила отреагировать на сегодняшние события.

Я поняла, что единственное неправильное решение – это молчать. Потому что жизнь Джорджа Флойда важна так же, как и жизнь Бриони Тейлор, Филанд Кастилии и многих других людей, чьи имена мы знаем или даже никогда не слышали,

– убеждена Меган Маркл.

Стоит добавить, что видеообращение Меган Маркл записала напротив стен, вероятно, собственного дома, надев лаконичный total-white образ – белый кардиган, майку и украшение в форме подвески с бриллиантом. Свои волосы женщина собрала в хвост, а лицо подчеркнула едва заметным макияжем.

Что стало причиной протестов в США?На прошлой неделе полиция в Миннеаполисе задержала темнокожего мужчину по имени Джордж Флойд, поскольку тот хотел рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов. Его задержали и один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею. Продолжалось это от 6 до 8 минут. На просьбы мужчины отпустить его, потому что он не мог дышать, полицейские не обращали внимания. Флойда отпустили, когда он затих, но было уже слишком поздно – мужчина вскоре умер. США охватили массовые протесты, которые из мирных акций быстро превратились в мародерство и практически зону боевых действий в некоторых городах. В Вашингтоне и в других крупных городах США объявили комендантский час. Протесты вышли за пределы США. В частности, митинговали в Париже, Амстердаме и Лондоне.