Елена Зеленская празднует день рождения: что известно о первой леди Украины

6 февраля Елена Зеленская празднует 42-й день рождения. До инаугурации Владимира Зеленского она предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа. Однако работа первой леди внесла изменения в ее будни. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать главные факты о жизни Елены Зеленской, которых вы могли не знать.

Что известно о Елене Зеленской?

Елене Зеленской-42 года. Она, как и Владимир, родилась в Кривом Роге. С будущим мужем училась в параллельных классах в одной школе. Но пара познакомилась случайно уже после окончания учебы. Встреча произошла, когда оба были студентами и учились в разных институтах.

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Елена рассказывала, что артист привлек ее внимание порядочностью и остроумием. "С ним никогда не бывало скучно", – говорила она. Однако Владимир не торопился просить ее руки. Она аж восемь лет ждала признания, которое прозвучало после того, как пара пошла в кинотеатр и посмотрела там мелодраму. Свадьбу Зеленские сыграли в 2003 году.



Свадьба Владимира и Елены Зеленских

Ныне же Елена и Владимир вместе воспитывают двоих детей – 15-летнюю Александру и 7-летнего Кирилла.

По специальности Елена – строитель, она закончила Криворожский технический университет с красным дипломом. Однако по приобретенной специальности женщина не работала ни дня. Она помогала и помогает мужу с текстами для номеров "95 Квартала".

Сам Зеленский говорит, что жена для него – настоящий друг и имеет колоссальное влияние на принятие им решений.

Я люблю ее так же, как себя самого. А когда твоя любимая женщина дарит тебе детей, ты понимаешь, что детей любишь больше, чем себя, это катастрофа! Семья – это уникальная история,

– сказал политик.



Семья Зеленских / Vogue

Что говорит жена Зеленского о его походе в политику?

В этом плане первая леди не многословная. Долгое время она вообще не комментировала поход мужа в президенты Украины. Однако перед выборами Елена все же призналась, что была против такого решения мужа, и некоторое время даже не знала об этом.

Я не очень обрадовалась, когда поняла, что есть такие планы. Осознавала, насколько все изменится и какие трудности перед нами предстанут. Когда я спросила: "А почему ты мне не сказал?– Владимир ответил: "Забыл". Мой муж умеет делать сюрпризы. Но, если всерьез, мы долго это обсуждали, и я сказала, что всегда его буду поддерживать,

– рассказала Елена Зеленская.

Она добавила, что муж – очень целеустремленный человек, поэтому бессмысленно противостоять решению, которое он принял. Елена смирилась с решением Зеленского, когда поняла, что это его выбор.

"Я непубличная особа. Но новые реалии диктуют свои условия, и я стараюсь соответствовать ожиданиям. Не скажу, что публичность или общение с прессой для меня стресс. Однако я лучше чувствую себя за кулисами. Мой муж всегда на авансцене, мне же комфортнее в тени. Я не душа компании, я не люблю рассказывать анекдоты. Это мне не свойственно. Но я нашла для себя аргументы в пользу публичности. Один из них – возможность привлечь внимание людей к важным социальным вопросам. Правда, это не касается публичности моих детей: я и до сих пор не выкладывала в соцсетях их фотографии, и сейчас не буду", – рассказала Елена Зеленская.



Елена и Владимир Зеленские