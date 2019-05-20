Какой наряд выбрала Елена Зеленская на инаугурацию своего мужа: фото

Сегодня, 20 мая, в зале Верховной Рады Украины произошла инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Поддержать его в этот важный момент пришла жена Елена. Для официального выхода первая леди Украины выбрала наряд от украинского дизайнера.

В понедельник утром, 20 мая, состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Поддержать его пришли его друзья и коллеги из "95 квартала" и много фанатов, однако наибольшее внимание было приковано к его жене, теперь первой леди Украины, Елене.

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Перед камерами папарацци Елена Зеленская появилась в белом костюме от украинского дизайнера Артема Климчука (ARTEMKLIMCHUK). Он состоял из миди-юбки и двубортного пиджака на коротких рукавах, поверх которого был прикреплен трендовый кейп. В комментарии для Elle Артем Климчук рассказал, как именно создавался костюм для новоизбранной первой леди Украины.

Команде из семи мастеров понадобились 184 часа работы для изготовления этого ансамбля – платья и жакета с кейпом из шелково-шерстяного крепа молочного цвета. Для оформления рукавов платья и кейпа три мастера по вышивке использовали традиционные украинские артизанальные техники, адаптируя флористические и анималистические мотивы с ковров Сумщины и Полтавщины начала XIX века,

– поделился процессом создания костюма дизайнер Артем Климчук.

Дополнили светлый образ Елены Зеленской бежевые туфли лодочки и украшения от украинского бренда Guzema Fine Jewelry.



Елена и Владимир Зеленские перед инаугурацией / скриншот из Instagram