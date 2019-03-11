Фейковая Мелания: сеть взорвалась курьезными мемами

Знаменитые люди всегда привлекают немалое внимание СМИ и пользователей сети, поэтому именно они становятся объектами для курьезных мемов. На этот раз от насмешек страдала первая леди Мелания Трамп, ведь в сети заподозрили, что у нее есть двойник.

Президентская чета Трампов имела довольно насыщенные выходные. Дональд и Мелания вместе с сыном Бэрроном посетили Алабаму. В штате, где пронеслось разрушительное торнадо, пара пообщалась с местными жителями и узнала, какую материальную помощь нужно оказать пострадавшим от стихии.

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Однако этот визит вызвал не только восхищение, но и немалый смех. В сети заподозрили, что Мелания Трамп не всегда была рядом со своим мужем. По их мнению, только на кадрах с Бэрроном позирует первая леди, а дальше ее заменила двойник. В подтверждение этого любознательные пользователи Интернета показали фото и создали хэштег под названием #FakeMelania.

Извините, но это точно не Мелания. Эта женщина гуляет и размахивает без жестких манер Мелании. #FakeMelania реально существует, – заявили в сети.

Кроме этого, внимательные поклонники первой леди показали ее фото с помощницей, которая очень похожа на Меланию Трамп, однако немного ниже нее. Подозревают, что именно эта незнакомка и есть "двойником" знаменитой американки.

Такие предположения вызвали шквал мемов в сети, от которых невозможно удержать смех. На месте лица Мелании Трамп дорисовали Ван Гога, Майкла Джексона и Стивен Тайлер. Остроумные люди изобразили даже главу России Владимира Путина, соединив информацию о сотрудничестве двух президентов.

Nation stunned as Melania body double removes sunglasses and wig. #FakeMelania pic.twitter.com/UVBCwfvpWJ — Blue Cap (@BlueCapFL) 9 березня 2019 р.

We don't believe in conspiracy theories here at Visit Wakefield. I mean we're certain that's really her. #FakeMelania pic.twitter.com/vCV2pc0Bf4 — Visit Wakefield (@Visit_Wakefield) 9 березня 2019 р.

"А вот это настоящая Мелания", – пошутили в сети , добавив курьезное видео инаугурации Дональда Трампа.