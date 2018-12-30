Фильм "Аквамен" стал одним из самых прибыльных лент DC Comics: доход составляет $ 822 миллиона

Американский приключенческий боевик "Аквамен", который вышел в прокат всего две недели назад, уже бьет рекорды по кассовым сборам. За такой короткий период сумма дохода составила 822 миллионов долларов, что позволило ему установить рекорд во вселенной DC Comics.

О безумном доходе фантастической американской киноленты "Аквамен" с Джейсоном Момоа и Эмбер Херд сообщает издание The Mashable. За две недели проката кассовые сборы киноленты составляют 822 миллиона долларов.

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В 2017-м такую большую сумму собрал фильм "Чудо-женщина", который тоже был основан на истории персонажа DC Comics. Доход кинокартины составил 821,8 миллиона долларов. К слову, кинолента "Чудо-женщина" была на втором месте после фееричного фильма "Бэтмен против Супермена", который собрал 873 миллионов долларов. Теперь "Аквамен" занял второе место в рейтинге самых прибыльных фильмов DC Comics.

По сюжету киноленты, Артур Карри, родившийся в семье надзирателя маяка, чувствует, что отличается от сверстников. Умирая, его мать Атланна подтвердила его подозрения, открыв тайну. На самом деле она – королева Атлантиды, которую давным-давно выгнали на сушу. Поэтому ее сыну Артуру суждено стать правителем семи морей. Ошарашенный парень еще не понимает, что его ждет. Он получает образование в обычной школе и параллельно развивает свои сверхспособности – огромную силу и умение разговаривать с рыбами. Впоследствии Артур встречает девушку Мэру, с которой он отправится на поиски легендарного трезубца.