Фильмы ноября: 7 самых ожидаемых премьер предпоследнего месяца 2019 года

Традиционно в начале нового месяца редакция LifeStyle 24 подготовила для вас список лучших, по нашему мнению, премьер. В перечень попали кинокартины на всякий вкус – хорроры, мультфильмы, драмы, триллеры и даже исторические картины. Итак, покупайте билеты и запасайтесь попкорном. К вашему вниманию - лучшие премьеры ноября.

В этом году октябрь порадовал нас невероятным теплом и, как в народе говорят, красивым бабьим летом, поэтому, вероятно, даже любители киноновинок отдавали предпочтение последним теплым прогулкам вместо походов в кинотеатр. Однако ноябрь обещает быть по-настоящему осенним и холодным месяцем.

Именно поэтому влюбленным парам, компаниям друзей и большим семьям стоит подумать о том, как они будут проводить свободное время. А мы подскажем: поход в кино – всегда хорошая идея. Тем более, если лонглист ноября позволяет выбрать каждому на свой вкус. Поэтому не волнуйтесь из-за холода на улице. Согревайтесь теплым какао во время просмотров лучших премьер ноября.

"Доктор Сон" (Doctor Sleep)

Открывать список лучших премьер ноября выпала возможность фильму ужасов под названием "Доктор Сон". Хоррор 2019 года станет первой экранизацией на одноименный роман известного писателя, которого называют "королем ужасов" – Стивена Кинга. Как сообщали ранее создатели фильма, он станет продолжением психологического триллера "Сияние" 1980 года выпуска.

Однако режиссер ужаса 2019 года Майк Фленеган заявил, что наличие предыдущей истории, которая является так называемым началом, не будет в приоритете и, если будет нужно, он не будет принимать во внимание определенные аспекты сюжета фильма "Сияние".

Мировая премьера: 30 октября

Премьера в Украине: 7 ноября



Кадр из фильма "Доктор Сон" / IMDb

Сюжет: события в фильме разворачиваются через 40 лет после событий в фильме "Сияние". Однако в центре сюжета предстает тот самый мальчик Дэнни Торранс. Он вырос и стал взрослым мужчиной. Но в его жизни есть одна проблема – он страдает от алкогольной зависимости, как и его отец. Однако, в какой-то момент он решает избавиться от этого и устраивается на работу в хоспис. Там он получает прозвище Доктор Сон, поскольку все его пациенты умирают легкой смертью.

Однако никто не знает, что за его усилиями прячутся его сверхъестественные экстрасенсорные способности. Дэнни Торранс умеет читать мысли и умело использует это в своей работе. В этом госпитале его находит девочка по имени Абра. Она обладает таким же даром, как Дэнни, однако в разы сильнее. И из-за ее "сияния" за ней охотятся люди из организации "истинного узла". Команда энергетических вампиров хочет насытиться ее способностями. Абра понимает, что самостоятельно противостоять ей она не сможет, поэтому обращается за помощью к более опытному парню с "сиянием" – Дэнни Торрансу.

Главную роль в фильме сыграл 48-летний Эван Мак-Грегор, героиню с удивительными способностями Абру сыграет Кайли Карран. Также в фильме снялись Ребекка Фергюсон, Джейкоб Тремблэ и Брюс Гринвуд.

Стоит знать! Фильм "Доктор Сон" доступен к просмотру в кинотеатре только тем лицам, которые достигли 18-летнего возраста.

Смотреть трейлер к фильму "Доктор Сон": видео

"Домой" (на английском Homeward; на крымскотатарском – Evge)

Также в ноябре ожидается кинотеатральный прокат украинского драматического фильма "Домой". Подготовка к съемкам фильма началась еще в 2017 году, однако полноценный процесс стартовал осенью 2018 года. Съемки фильма "Домой" проходили в Киеве и в нескольких районах Николаевской области. Финансирование ленты в большинстве покрыло государство, поскольку он стал победителем от Министерства культуры Украины, после чего на кинопроект было выделено 16 миллионов гривен.

Мировая премьера: 22 мая 2019 года

Премьера в Украине: 7 ноября 2019



Постер фильма "Домой" / IMDb

Сюжет: крымские татары Назим и Алим вопреки воле своего отца Мустафы переезжают из оккупированного Крыма в Киев. Старший из ребят решает добровольно идти воевать на Восток Украины. В разгаре войны Назим погибает. Отец сыновей отправляется в столицу Украины, чтобы забрать тело погибшего сына и согласно мусульманским традициям похоронить его в Крыму, а младшего сына Алима убедить вернуться с ним на родину. Парень не понимает, почему отец хочет забрать его из мирного Киева, но не решается на непослушание.

Роль отца Мустафы в фильме "домой" сыграл Ахтем Сеитаблаев, сына Алима – Ремзи Билялов, а Назима-Анатолий Маремпольский. Также в фильме снимались Виктор Жданов, Дарья Барихашвили, Вероника Лукьяненко, Акмаль Гурезов и Лариса Яценко. Режиссером кинокартины выступил Нариман Алиев. Фильм "Домой" стал его режиссерским дебютом.

Почему стоит идти на фильм? Кинолента "Домой" попала в лонглисты премий Золотой глобус и Оскар, поэтому они имеют все шансы попасть в номинации "Лучший фильм на иностранном языке!

Смотреть трейлер к фильму "Домой": видео

"Аутсайдеры" (Ford проти Ferrari) (Ford v. Ferrari)

Художественная биографическая драма о противостоянии культовых марок автомобилей уже вскоре выйдет в украинский прокат. Фильм "Форд против Феррари" или "Аутсайдеры" основан на книге американского журналиста и писателя Е. Дж. Бейма "Гоните вовсю: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане" (на английском Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans).

Мировая премьера: 28 июня 2019 года

Премьера в Украине: 14 ноября 2019 года



Кадр из фильма "Форд против Феррари" / IMDb

Сюжет: события в фильме разворачиваются в 1966 году на самых популярных гонках на выносливость "24 Часа Ле-Мана". На счету команды Ferrari к тому времени уже было шесть побед подряд. Поэтому сын легендарного Генри Форда поручил своей команде инженеров, а именно Кэрроллу Шелби и автогонщику Кену Майлзу создать с нуля кардинально другой автомобиль Ford, который смог бы превзойти Ferrari и принести им желанную победу.

Роль инженера Кэрролла Шелби досталась Мэтту Дэймону, а автогонщика – Кристиану Бейлу.Изначально предполагалось, что эти роли достанутся Брэду Питту и Тому Крузу, однако после смены сценаристов изменились взгляды на команду и актеров, которые должны быть частью проекта.

Интересный факт: съемки проходили также на реальной трассе, где проводятся легендарные гонки.

Смотреть трейлер к фильму "Форд против Феррари": видео

"Ангелы Чарли" (Charlie's Angels)

Фильм "Ангелы Чарли" 2019 года, наверное, является одним из самых ожидаемых, ведь он является продолжением любимых частей, которые выходили в 2000 ("Ангелы Чарли") и в 2003 годах ("Ангелы Чарли: Полный вперед"). А те в свою очередь были основаны на одноименном сериале, который выходил на экранах с 1976 по 1981 годы.

Ценителям франшизы пришлось ждать около 20 лет после выпуска полнометражных фильмов, чтобы увидеть феерическое продолжение любимого боевика.

О перезапуске фильма "Ангелы Чарли" стало известно в сентябре 2015 года, однако съемки фильма начались лишь в сентябре 2018 после того, как все роли были окончательно утверждены. Ранее сообщалось, что фильм будет римейком, но позже стало известно, что франшиза станет продолжением событий, которые описывались в фильме и сериале.

Мировая премьера: 15 ноября 2019 года

Премьера в Украине: 14 ноября 2019 года



Кадр из фильма "Ангелы Чарли" / IMDb

Сюжет: события в фильме разворачиваются через десятки лет после второй части. Легендарное агентство Таунсенд заметно расширилось и теперь его услуги доступны во многих странах мира. Агенты, которые готовы к услугам заказчиков, работают по трое в команде и их по-прежнему называют Ангелами. Они бесстрашны, высококвалифицированы и невероятно красивы. И во главе со своей наставницей они готовы выполнить любое задание.

Главные роли в фильме "Ангелы Чарли" 2019 года исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Джейн Кано. Также одна из ведущих ролей во франшизе достала Элизабет Бэнкс. В фильме она выступает наставницей трех агентов, а за кадром выполняет важнейшие роли в съемочной команде. 45-летняя американская актриса является сопродюсером, соавтором сценария, а также режиссером фильма.

Смотреть трейлер к фильму "Ангелы Чарли" (2019): видео

"Ледяное сердце 2" (Frozen 2)

Не только совершеннолетние и любители острых сюжетов найдут себе ноябрьскую премьеру по вкусу. Вниманию ребятишек или же любителей сказочных историй представляется вторая часть мультфильма "Ледяное сердце".

Студия Walt Disney изрядно поработала в 2019 году, выпустив немало сиквелов и римейков к популярным мультфильмам. В списке самых любимых анимационных картин оказалась лента, которая впервые увидела свет в 2013 году.

Мировая премьера: 22 ноября 2019 года

Премьера в Украине: 21 ноября 2019 года



Кадр из мультфильма "Ледяное сердце 2" / IMDb

Сюжет: в центре сюжета предстают любимые и знакомые персонажи – Анна, Эльза и Кристоф. Во второй части их ждет не меньше увлекательных приключений, в частности, путешествие на север. Вместе с ними отправятся олень Свен, а также снеговик Олаф. Удивительное путешествие подарит им много впечатлений, откроет немало секретов об их родном крае, а также по дороге на север команда искателей приключений узнает о неслыханных легендах.

Героев анимационной картины озвучили Кристен Белл, Идина Мензел, Джош Гад и другие. Над сценарием работали Эллисон Шредер и Дженнифер Ли, а в режиссерские кресла сели Крис Бак и Дженнифер Ли.

Смотреть трейлер к мультфильму "Ледяное сердце 2": видео

"Абатство Даунтон" (Downton Abbey)

Фильм "Аббатство Даунтон" снят на основе популярного одноименного телесериала. Многоэпизодная лента выходила на экран с 2010 по 2015 годы и включала в себя 52 серии. Однако создатели ленты решили не растягивать историю и продолжили ее в 120 минутном фильме.

Мировая премьера: 10 сентября 2019 года

Премьера в Украине: 28 ноября 2019 года



Кадр из фильма "Абатство Даунтон" / IMDb

Сюжет: события в фильме будут продолжением истории аристократической семьи Кроули. Именно они живут в известном имении Даунтон. Однако главная сюжетная линия будет разворачиваться в 1927 году, когда король Георг V и королева Мария должны посетить обитателей аббатства. К визиту таких гостей весь двор готовится заблаговременно и очень тщательно. Однако жители Даунтона начинают волноваться за королевский приезд, ведь из-за этого расходы на имение уменьшились и жителям пришлось затянуть пояса.

Главные роли в фильме сыграли почти все те же актеры, что и в сериале, а именно – Мэгги Смит, Хью Бонневиллем, Элизабет Макговерн, Мишель Докери, Лаура Кармайкл, Пенелопа Уилтон, Джим Картер, Филлис Логан, Койлем и Джоан Фроггатт, а также Роберт Джеймс-Колльер. От съемок в фильме отказались лишь Лили Джеймс и Эд Сплиерс.

Съемочную команду не покинул также сценарист Джулиан Феллоуз, а режиссером выступил Майкл Энглер, за спиной которого почти 50 телесериалов.

Смотреть трейлер к фильму "Аббатство Даунтон": видео

"Цена правды" (на польском – Obywatel Jones, на английском – Mr. Jones)

Рабочее название будущей премьеры – "Гарет Джонс". Фильм, снят в жанре исторический триллер, основанный на реальный событиях: будет рассказывать о Голодоморе и о том, как о нем узнали в западной прессе. Фильм "Цена правды" является совместным проектом Украины, Польши и Великобритании. Идея такой ленты стала победителем 10-го конкурса кинопроектов Госкино в категории "Тематические игровые фильмы" (к 85-й годовщине Голодомора 1932-33 годов в Украине).

Мировая премьера: 10 февраля 2019 года

Премьера в Украине: 28 ноября 2019 года



Постер фильма "Цена правды" / IMDb

Сюжет: события разворачиваются в 1933 году. На территории Украины распространялся акт геноцида путем создания искусственного массового голода. Валлийский репортер и советник британского премьер-министра Гарет Джонс приехал в Москву, чтобы взять интервью у Сталина. Журналист был в поисках очередной большой истории, которая могла бы быть интересной его читателям. Однако его знакомая Ада Брук рассказывает ему всю правду о событиях, происходящих в Советском Союзе. И, несмотря на смертельные угрозы, также скрытие от спецслужб, он начинает собственное расследование, которое приводит его к раскрытию правды о Голодоморе. Он решает сделать репортаж о величайшей трагедии украинского народа, а его рассказы вдохновляют писателя Джорджа Оруэлла на написание аллегорической книги "Колхоз животных" (1945 года выпуска).

Роль журналиста-расследователя досталась Джеймсу Нортону, а его подругу Аду сыграла Ванесса Кирби. Экранизацией истории занялась польский режиссер Агнешка Холланд. Поскольку события в фильме касаются Украины, то съемки фильма частично проходили в Киеве и Харькове. А Государственное агентство Украины по вопросам кино на производство картины выделило 25 миллионов гривен.

Смотреть трейлер к фильму "Цена правды": видео