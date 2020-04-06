Английский для начинающих: какие фильмы можно посмотреть на карантине

Во время карантина многие люди получили шанс воплотить замыслы, на которые в обыденной жизни не хватает времени. Популярным решением является изучение английского. Какие же фильмы вы поймете даже с начальным уровнем знания языка – узнавайте в подборке LifeStyle 24.

Все преподаватели английского рекомендуют просматривать фильмы на этом языке. Так человек учится на практике быстро переводить предложения и формировать свои мысли на иностранном языке. Кроме этого, фильмы или просто ролики помогают распознавать в потоке речи знакомые слова и даже с начальным уровнем английского понимать суть текста. Поэтому предлагаем вам список кинолент, где простые жизненные диалоги и легкий сюжет помогут улучшить ваш уровень знаний.

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"Один дома" (Home Alone)

В канун Рождества одна большая семья собирается дома. Уже на следующий день они должны отправиться во Францию, где и встретят праздник. Однако в суматохе родители забывают самого младшего сына – 8-летнего Кевина. Мальчик не расстраивается, что его родственники уехали, и не знает, какие приключения его ждут.

Смотрите трейлер к фильму "Один дома": видео на английском

"Каспер: Дружелюбный призрак "(Casper the Friendly Ghost)

Вместо того, чтобы пугать людей, Каспер хочет найти настоящих друзей. Но только призрак появляется перед ними, как те начинают кричать. Однако девочка Кейт оказалась не из пугливых.

Смотрите трейлер к фильму "Каспер: Дружелюбный призрак": видео на английском

"Красавица и чудовище" (Beauty and the Beast)

Злая волшебница превратила принца Адама в уродливое чудовище. Снять проклятие может только настоящая любовь.

Смотри трейлер к фильму" Красавица и чудовище": видео на английском

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"Форест Гамп" (Forrest Gump)

Кинолента рассказывает про главного героя Форреста Гампа, который не боится воплощать свои мечты. Каждое его начинание приносит успех, хотя для достижения цели он и не использует хитрости.

Смотрите трейлер к фильму "Форест Гамп": видео на английском

"Сбежавшая невеста" (Runaway Bride)

Мэгги – очень красивая девушка, которая влюбляет в себя немало мужчин. Однако, когда дело доходит до свадьбы, девушка просто убегает с церемонии и не может пойти к алтарю. Чтобы понять ее поведение и написать интересную статью, в город приезжает журналист. И он попадает под чары Мэгги.

Смотрите трейлер к фильму "сбежавшая Невеста": видео на английском

"Моя большая греческая свадьба" (My Big Fat Greek Wedding)

Молодая девушка из греческой семьи не намерена продолжать дело родителей и работать в семейном бизнесе. Она решает пойти в колледж. Возвращается домой главная героиня уже совсем другой. И тот парень, который раньше и смотреть в ее сторону не хотел, теперь влюбился. Выдержит ли он всех сумасшедших родственников?

Смотрите трейлер к фильму "Моя большая греческая свадьба": видео на английском

"Отдых по обмену" (The Holiday)

Двум успешным женщинам – Аманде и Айрис – не удается построить крепкие отношения. Поэтому в один момент они решают кардинально изменить жизнь и на некоторое время поменяться местами. В фильме есть много смешных моментов и простые диалоги, которые уже покорили весь мир.

Смотрите трейлер к фильму "Отдых по обмену": видео на английском

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"Жизнь и цель собаки" (A dog's Purpose)

Фильм рассказывает о нескольких жизнях одной собаки. Сначала он рождается щенком, которого мальчик Итан назвал Бейли. Затем он перерождается и к него уже другие хозяева, для которых он стал настоящим другом.

Смотрите трейлер к фильму "Жизнь и цель собаки": видео на английском

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