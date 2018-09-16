В воскресенье, 25 ноября, в Украине отгремел финал популярного развлекательного шоу "Танцы со звездами 2018". За 14 недель пары не только показывали свое искусство на паркете, но отличались большими скандалами.

Еще перед первым выпуском шоу "Танцы со звездами 2018" организаторы вызвали бурю возмущения среди украинцев. Впоследствии проект обрастал еще больше конфликтами, провоцируя хейтеров.

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Участие Оксаны Марченко

Едва ли не самым громким резонансом было участие кумы Владимира Путина в популярном проекте. Неожиданно для всех Оксана Марченко согласилась на приглашение авторов проекта "Танцы со звездами 2018". После такой новости сеть взорвалась возмущением. Люди требовали от телеканала опомниться и во время российской агрессии на территории Украины отказаться от такой затеи. Поддержали украинцев и журналисты телеканала "1+1", которые написали соответствующее письмо к руководству.

Однако несмотря на все заявления Оксана Марченко с улыбкой на лице вышла на паркет в первом выпуске шоу. Ее партнером стал танцовщик Дмитрий Чаплин.

Еще больше пользователей сети возмущало то, как Оксана Марченко борется за свое место в финале шоу "Танцы со звездами 2018". Хотя жена Виктора Медведчука показывала не идеальные па, каждый раз ее неожиданно спасало голосование зрителей. Такие результаты спровоцировали бурю возмущения у людей.

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"Танцы со звездами 2018" 5 выпуск смотреть онлайн – танец Оксаны Марченко

Официальная страница шоу "Танцы со звездами 2018" в Instagram и блог самой Оксаны Марченко стали полем для жарких обсуждений. Последней каплей терпения украинцев был уход из шоу Маши Ефросининой, в то время как скандальная жена Медведчука так не попала в номинацию. Это настолько возмутило зрителей, что они требовали от организаторов показать результаты их голосования.

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После волны заявлений Оксана Марченко сдалась и публично отказалась от участия в проекте. Телеведущая отметила, что имеет травму, которая не позволяет ей снова выходить на паркет.

Иногда боль была невыносимой, я шла в раздевалку, плакала, чтобы никто не видел, принимала еще более сильные обезболивающие инъекции и снова репетировала. Доктор, простите, что я не говорила вам об этом. В противном случае вы запретили бы мне танцевать еще тогда, а именно в тот момент мне было необходимо, потому что это была мечта моей дочери,

– ошеломила заявлением Оксана Марченко.

Уже через неделю после обнародования заявления телеведущая устроила шумную вечеринку и показала свои утренние пробежки, что навело на мысль о фейковом диагнозе Оксаны Марченко.

Выступление Ивана Дорна

Но на этом череда скандалов не закончилась. В 3 прямом эфире во время шоу выступил одиозный вокалист Иван Дорн. Телеведущий Юрий Горбунов отметил в объявлении к выступлению, что это большое "возвращение" певца на украинскую сцену, которого все ждали.

Однако такое приглашение обернулось против телеканала. Скандальный Иван Дорн решил долить масла в огонь и отметился резонансной выходкой: на сцену он вышел с завязанными глазами и спел русскоязычную песню с повторяющимися словами "Опомнись", которую можно по-разному трактовать.

Иван Дорн снял повязку и публично прокомментировал инцидент с журналистами "1+1", который произошел в апреле 2018 года. Тогда представители СМИ поймали певца на заправке и устроили погоню за ним. Этот момент они подали так: "Дорн отказывается общаться с украинскими журналистами".

Посвящается каналу "1+1". Вчера бегали за мной на заправках, сегодня я у них в музыкальных заставках,

– заявил Дорн.

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Ивана Дорна

Сразу после выпуска видео выступления Дорна удалили из сети. Такие скандальные решения организаторов шоу "Танцы со звездами 2018" еще больше расстроили украинцев. "А почему удалили видео? Что, стыдно?", "Да это позор", "Что это за трэш?" – написали люди. Немало поклонников после этого отказались смотреть проект, публично заявив об этом в сети.

Выступление Никиты Алексеева

Горький опыт отнюдь не повлиял на авторов шоу. Следующим российским гастролером, который выступил на проекте стал Alexeev. Артист, которого после "Голоса страны" поддерживала Ани Лорак, активно гастролировал в России и ездил в Москву за наградами. Именно его решили пригласить для исполнения песни, под которую станцевала Мишель Андраде и Женя Кот.

"Танцы со звездами 2018" 12 выпуск смотреть онлайн – выступление Alexeev

Комментарий Оли Поляковой

Не меньшим скандалом обошелся неудачный комментарий Оли Поляковой, которая была приглашенной ведущей балкона. Звезда не услышала историю боксера Дениса Беринчика. Спортсмен потерял сына Тимура, который умер через 2 недели после родов. Строгая Екатерина Кухар едва сдерживала слезы и с болью призналась, что как никто другой понимает боль потери боксера.

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"Денис, должна сказать вам, что у нас очень много общего. Понимание без слов, танец в борьбе за жизнь. Когда в моей жизни была подобная трагедия и только балет вернул меня обратно к жизни. Я хочу сказать, что вы молодец, что вы своим танцем является мотиватором для большинства людей: встать и идти дальше", – сказала Екатерина Кухар.

Не услышав щемящей истории Оля Полякова с улыбкой встретила Дениса Беринчика после выступления. В прямом эфире певица поблагодарила его, отметив, что благодаря ему вся страна узнала, что сдержанная Екатерина Кухар умеет плакать.

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – неудачный комментарий Оли Поляковой

Сразу после эфира неудачную шутку артистки прокомментировали сотни людей. Спохватившись, Оля Полякова публично попросила прощения у балерины. Звезда добавила, что не слышала предыстории, поэтому ей жаль за свои слова.

Конфилкт между Лесей Никитюк и Владом Ямой

Пожалуй, первенство среди скандалов шоу можно смело отдать конфликту строптивой Леси Никитюк и судье проекта Владу Яме, который растянулся на несколько эфиров.

Жаркий спор разгорелся еще в первых выпусках "Танцы со звездами 2018". Влад Яма в комментарии танца сравнил одну из поддержек Леси Никитюк с лестницей. Это возмутило не только харизматическую звезду, но и ее поклонников. Телеведущая отнюдь не собиралась мириться с таким поведением хореографа: она записала видеообращение, в котором назвала слова Влада Ямы некорректными. Такое заявление поддержали тысячи пользователей сети.

В свою очередь, Влад Яма объяснил, что должен не только хвалить танцовщиков, но и критиковать их. После нескольких недель словесных перепалок и низких оценок хореограф сдался от давления поклонников звезды и пересмотрел свою позицию. Он пригласил в свою постановку Лесю Никитюк, обыграв скандал в эффектной постановке.

"Танцы со звездами 2018" 11 выпуск смотреть онлайн – совместное выступление Леси Никитюк и Влада Ямы

В завершение большого конфликта Леся Никитюк решила записать забавную песню, которую посвятила своему оппоненту. В курьезном хите "богиня ламината" вспомнила все скандальные комментарии Влада Ямы.

"Король эпитетов, император слова. Думаешь, что на дне ты, но он потопит снова", – высмеяла Влада Яму телеведущая.

Смотрите видео записи песни Леси Никитюк, посвященной Владу Яме

В воскресенье, 25 ноября, состоялся финал шоу "Танцы со звездами 2018". Несмотря на все скандалы, которые охватили Украину, проект непременно запомнится эффектными постановками и неожиданными превращениями. Однако и скандалы навсегда запечатлятся в памяти украинцев.