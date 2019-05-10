Флюгеры Львова 2019: чем фестиваль будет удивлять в этом году

Каждый год настоящая весна во Львове расцветает в период проведения фестиваля "Флюгеры Львова", который будет радовать львовян уже восемнадцатый год. Фестиваль будет проходить в течение двух дней 11-12 мая, поэтому поклонники будут иметь достаточно времени насладиться любимой музыкой. Традиционно фестиваль состоится во внутреннем дворике львовской Ратуши.

Электронная музыка, хип-хоп, джаз, фольк, драм'н'бейс, неоклассика, пост-панк прозвучат в этом году в программе, которая приглашает своих посетителей окунуться в вибрации и ритмы Львова.

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"В этом году Флюгеры Львова получат новые направления. Мы попытаемся собрать на территории дворика ратуши различные культуроформирующие среды города. Вводим в программу Флюгеров презентацию электронных артистов города, которые занимаются ночной музыкальной культурой, известной далеко за пределами Львова. Пробуждение завершит большой импровизированный музыкальный джем", – рассказывает организатор "Флюгеров Львова" Ляна Мицко.



На выходных во Львове пройдет фестиваль "Флюгеры Львова"

Двери дворика откроются в субботу в 14 часов. Дневная программа достаточно разнообразна, ведь ценителей музыки ждут девять исполнителей различного жанра.

Программа "Флюгеров Львова": 11 мая, 14:00

– 14:00 Derrick & Tonika (первооткрыватели и король и королева драм'н'бейс вечеринок Львова)

– 15:00 DJ Shon & Kickit (представители городского хип-хоп комьюнити Kickit)

– 16:00 Torban (львовская фольк-группа со сказочными женскими голосами)

– 17:00 Mark Tokar Belveder Sekstet (джазовые эксперименты)

- 18:00 Zapaska (инди Каменец-Подольской группы)

– 19:30 MoonZoo (львовские инди-музыканты)

– 20:30 BEDZVIN (магическая виолончель и приятный поиск в звучании)

- 21: 30 Kurs Valüt (зажигательная группа из Днепра)

Бессонница "Флюгеров Львова": 11 мая, 23:00

Гостей города и горожан ждет вечеринка-шоукейс локальной электронной музыки в подвалах монастыря Бернардинцев.

– 23:00 Bedroom Talks

– 00:00 Chetty Thomas

– 01:30 Mike Trofimov b2b Roman Kapiy

– 03:00 Svarog (Affin, Textura)

– 04:30 Lstn Darko Lisen (Dzvin, Zavtra)

Традиционно воскресенье начнется с "Пробуждения". В этом году будить город будет сразу два музыкальных коллектива и городской джем-сейшн. Просыпаться город будет с фри-джазовым коллективом музыкантов из Украины и Америки Mark Tokar Trio.

Марк Токарь — джазовый контрабасист мирового уровня, ключевая фигура украинской импровизационной сцены, участник многочисленных международных проектов, первый украинский музыкант, который играл на престижном Chicago Jazz Festival. В составе его группы в этот раз — джазовые музыканты: саксофонист Михаил Балог и барабанщик Алексей Артемов (NYC). В трио также присоединится саксофонист Николай Лебедь (Ghost Cities). Он также известен как участник группы H.Soror и Selma.

Программа "Флюгеров Львова": 12 мая, 10:00

– 10:00 Mark Tokar Trio

– 11:30 ТЕЛЬНЮК: Сестры

– 13:00 Музыкальный джем от Vedel School - Школы Современной Музыки.

"Искренне рады, что уже легендарные "флюгеры Львова" пригласили" ТЕЛЬНЮК: сестры" стать музыкально-поэтическим будильником фестиваля. Пробуждение во Львове всегда детско-сказочное. Так будет и в этот раз", – рассказывают сестры Тельнюк.