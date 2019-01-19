Гаражное граффити Бэнкси продали за кругленькую сумму: фото

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Граффити Бэнкси на гаражи продали за кругленькую сумму
Граффити Бэнкси на гаражи продали за кругленькую сумму / Dezeen.com

В Уэльсе за более чем 100 тысяч фунтов (почти 130 тысяч долларов) продали граффити под названием "С Рождеством" анонимного уличного художника Бэнкси, нарисованное на двух сторонах гаража в Порт-Толботе.

Об этом сообщает The Guardian.

24 канал сообщал, что граффити на стенах гаража Бэнкси создал в ночь на 19 декабря. После этого художник опубликовал видео с работой в Instagram.

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Работу Бэнкси приобрел эксперт по творчеству художника Джон Брендлер, ранее уже покупал произведения своего кумира.

С одной стороны граффити показывает ребенка играющего с падающим снегом. Однако взглянув на другую сторону, становится понятно, что снежинки – это в действительности пепел.

Графіті Бенксі гараж
Владелец гаража, на котором изображено граффити Бэнкси

Владелец гаража Иен Льюис рассказал, что за работу Бэнкси ему предлагали сумму, намного превышающую 100 тысяч фунтов, однако только арт-дилер Брендлер согласился оставить рисунок в городе.

Льюис также признался, что рад продать произведение на своем гараже, поскольку "сыт им по горло". Все потому, что посмотреть на граффити приезжали сотни людей в день, а вокруг гаража даже установили забор и поставили круглосуточную охрану.

Кто такой Бэнкси?
Известный уличный художник, чье настоящее имя не знает никто. Вероятно, его зовут Роберт или Робин Бэнкс, и родился он в английском городе Бристоле. 44-летний мужчина является известным андерграундным художником граффити, политическим активистом и режиссером.

Бэнкси организовал множество выставок по всему миру, а его скандальные граффити, которые касаются самых разных политических и социальных тем, становятся объектами мирового обсуждения.

Теги: Деньги LifeStyle Великобритания Новости культуры Исскусство
Источник: Lifestyle
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