Гаражное граффити Бэнкси продали за кругленькую сумму: фото

В Уэльсе за более чем 100 тысяч фунтов (почти 130 тысяч долларов) продали граффити под названием "С Рождеством" анонимного уличного художника Бэнкси, нарисованное на двух сторонах гаража в Порт-Толботе.

Об этом сообщает The Guardian.

24 канал сообщал, что граффити на стенах гаража Бэнкси создал в ночь на 19 декабря. После этого художник опубликовал видео с работой в Instagram.

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Работу Бэнкси приобрел эксперт по творчеству художника Джон Брендлер, ранее уже покупал произведения своего кумира.

С одной стороны граффити показывает ребенка играющего с падающим снегом. Однако взглянув на другую сторону, становится понятно, что снежинки – это в действительности пепел.



Владелец гаража, на котором изображено граффити Бэнкси

Владелец гаража Иен Льюис рассказал, что за работу Бэнкси ему предлагали сумму, намного превышающую 100 тысяч фунтов, однако только арт-дилер Брендлер согласился оставить рисунок в городе.

Льюис также признался, что рад продать произведение на своем гараже, поскольку "сыт им по горло". Все потому, что посмотреть на граффити приезжали сотни людей в день, а вокруг гаража даже установили забор и поставили круглосуточную охрану.

Кто такой Бэнкси?

Известный уличный художник, чье настоящее имя не знает никто. Вероятно, его зовут Роберт или Робин Бэнкс, и родился он в английском городе Бристоле. 44-летний мужчина является известным андерграундным художником граффити, политическим активистом и режиссером.



Бэнкси организовал множество выставок по всему миру, а его скандальные граффити, которые касаются самых разных политических и социальных тем, становятся объектами мирового обсуждения.