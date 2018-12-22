Герои сверхизвестного советского мультфильма заговорили на гагаузском языке
Фрагмент популярного советского мультфильма "Ну, погоди", а именно новогоднюю песенку из него озвучили на гагаузском языке. Всю работу выполнил коллектив радиостанции GRT из Гагаузской автономии в Молдове.
Соответствующее видео в сети опубликовал ресурс Gagauzinfo.MD.
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По информации издания, Волка озвучил певец и композитор из села Конгаз Андрей Палик, а Зайца – маленькая жительница города Комрат Валерия Карабулут.
Перевод оригинального текста на гагаузский язык сделала ответственный редактор радио GRT Мария Парфенова, а монтаж озвученного текста на гагаузском языке исполнил музыкальный редактор радиостанции Дмитрий Константинов.
Ресурс также сообщает, что во время новогодних праздников в эфир телеканала GRT выйдет эта серия полностью.
Добавим, что ранее радиостанция GRT перевела и озвучила на гагаузский язык советский мультфильм "Зима в Простоквашино".
Песенка о снегурочке из новогодней серии "Ну, погоди" на гагаузском языке: смотрите видео
Напомним, в начале 2017 года юмористы из Закарпатья перевели на местное наречие крылатые фразы из культовых советских фильмов.
Кто такие гагаузы и что известно о гагаузском языке? Гагаузы – это тюркоязычный народ, проживающий преимущественно на юге Молдовы и в Одесской области Украины. Всего их насчитывается около 250 тысяч человек, из которых 32 тысячи – граждане Украины. Кроме собственно гагаузов, исповедующих православие, нв гагаузском языке говорят и их родственники – гаджалы (гагаузы-мусульмане), живущие в Болгарии, Греции и Турции. Численность гаджалов – около 300 тысяч человек.