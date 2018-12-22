Герои сверхизвестного советского мультфильма заговорили на гагаузском языке

Фрагмент популярного советского мультфильма "Ну, погоди", а именно новогоднюю песенку из него озвучили на гагаузском языке. Всю работу выполнил коллектив радиостанции GRT из Гагаузской автономии в Молдове.

Соответствующее видео в сети опубликовал ресурс Gagauzinfo.MD.

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По информации издания, Волка озвучил певец и композитор из села Конгаз Андрей Палик, а Зайца – маленькая жительница города Комрат Валерия Карабулут.

Перевод оригинального текста на гагаузский язык сделала ответственный редактор радио GRT Мария Парфенова, а монтаж озвученного текста на гагаузском языке исполнил музыкальный редактор радиостанции Дмитрий Константинов.

Ресурс также сообщает, что во время новогодних праздников в эфир телеканала GRT выйдет эта серия полностью.

Добавим, что ранее радиостанция GRT перевела и озвучила на гагаузский язык советский мультфильм "Зима в Простоквашино".

Песенка о снегурочке из новогодней серии "Ну, погоди" на гагаузском языке: смотрите видео

Напомним, в начале 2017 года юмористы из Закарпатья перевели на местное наречие крылатые фразы из культовых советских фильмов.