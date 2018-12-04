Глубокое декольте и красная помада: Линдсей Лохан примерила образ Белоснежки и других принцесс

Скандальная киноактриса и модель Линдсей Лохан снялась в яркой фотосессии для журнала Paper, в котором повторила образы главных диснеевских принцесс.

На страницах издания Лохан предстала в любимых образах от Диснея: Белоснежка, Золушка, Аврора и Ариэль.

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Некоторые из них получились довольно откровенными. К примеру, для Белоснежки актриса надела платье с глубоким декольте. А Русалочка в исполнении Линдси сидела в голубом боди с белым кружевом. Зато две другие принцессы получились нежными и элегантными.

В интервью изданию Paper рассказала, что медиа чаще всего фокусируется на ее плохих поступках, не распространяя информацию о добрых делах.

Хотела бы я знать, почему меня постоянно обсуждают в прессе. Я могу сделать 99 добрых поступков и один плохой, и именно на нем сфокусируются. Я делаю все, чтобы стать лучшей версией себя, и это никто не замечает. Но я тоже человек. Я делаю ошибки,

– заявила актриса.

Кроме того, Лохан сообщила, что сейчас готовит собственное реалити-шоу на MTV "Пляжный клуб Линдси Лохан".

"Я люблю веселиться, но это не значит, что я тусуюсь и напиваюсь. Со мной все в порядке, мне веселее наблюдать за чужими вечеринками", – добавила она.



Линдсей Лохан в образе Белоснежки / Paper



Линдсей Лохан в образе Золушки / Paper



Линдсей Лохан в образе принцессы Авроры / Paper



Линдсей Лохан в образе Ариэль / Paper