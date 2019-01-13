Гороскоп на неделю 14-20 января 2019 для всех знаков Зодиака будет очень радостным на события. Большинство достигнут небывалых успехов на работе и разнообразят свою личную жизнь. Читайте гороскоп на неделю 14-20 января 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 14 – 20 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 14-20 января 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 14 – 20 января 2019 для Овна

Первая половина недели очень благоприятна для любых начинаний. Лекции, доклады или мастер-классы дадутся вам очень легко и будут иметь хороший результат. В среду или четверг посвятите время учебе или чтению новой книги.

На работе попробуйте больше ценить свое собственное время. Не пересиживайте по несколько часов и учитесь говорить "нет" на предложения, которые будут забирать ваше личное время или даже сон. Вы сможете работать больше и лучше только тогда, когда научитесь больше отдыхать и ценить свои силы. Совсем недавно на работе вы допустили ошибку, за которую вам стыдно и за которую постоянно напоминают коллеги. Не переживайте и помните, что все можно исправить, главное уделить время и немного решимости.

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Выходные лучше провести в окружении друзей и близких людей. Идеальный вариант – поехать в какой-то город, в котором вы еще никогда не были. Вы сможете отдохнуть и набраться новых сил, которые помогут вам в работе.

Благоприятный день: 14 января

Неблагоприятный день: 19 января

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 14 – 20 января 2019 для Тельца

В начале недели обязательно думайте перед тем, как сделать что-то или сказать просто так. Если у вас есть незавершенные дела, то самое время разобраться с ними. В конце недели вы начнете заигрывать с коллегами по работе или же просто со своими знакомым, астрологи говорят, что делать этого не стоит, ведь таким образом вы потеряете себя. Старайтесь избегать любых неофициальных встреч и сплетен, особенно, если они касаются ваших коллег или руководителя.

Одинокие представители знака имеют все шансы встретить свою вторую половинку и уже в конце недели пойти на первое свидание. Не бросайтесь с головой в новые отношения, а оцените их трезво и взвесьте все шансы на будущее

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Вся рабочая неделя будет для вас эмоционально тяжелой, однако на выходных вы сможете расслабиться и как следует отдохнуть.

Благоприятный день: 20 января

Неблагоприятный день: 18 января

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 14 – 20 января 2019 для Близнецов

Начало недели – время для перемен, и вам не стоит их бояться! У вас будет много встреч с новыми людьми, которые принесут в вашу жизнь что-то позитивное. Поэтому смело идите на контакт и не отказывайтесь от приглашений на любые мероприятия.

На выходных лучше сосредоточиться на своей внешности – пойдите к косметологу или измените прическу. Также эти дни благоприятны для покупок одежды и полного обновления гардероба.

На этой неделе есть большая вероятность карьерного роста. Вдохновение для трудовых подвигов вы найдете на работе – сам рабочий процесс будет приносить большое удовольствие. Не уклоняйтесь от дополнительных задач – это принесет свои плоды уже в ближайшее время. В конце недели у вас могут возникнуть мелкие финансовые проблемы, но они не принесут существенного ущерба вашему бюджету.

Благоприятный день: 19 января

Неблагоприятный день: 17 января

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 14 – 20 января 2019 для Рака

Со вторника по четверг забудьте о решении сложных вопросов. В ближайшее время деньги будут исчезать из ваших карманов, только из-за того, что вы не будете контролировать свой бюджет. Постарайтесь трезво оценить на что вы тратите заработанные средства и подробно расписать куда они "идут". Не забудьте, что кроме ежедневных трат, вам стоит отложить деньги на отдых, который вам очень необходим.

Также на этой неделе стоит заняться домом – уборкой или мелким ремонтом. Вас ожидает приятная новость, связанная с вашей квартирой или домом.

Выходные проведите с друзьями и близкими за просмотром культовых фильмов. Сварите вкусное какао или глинтвейн для создания домашнего уюта и непринужденной атмосферы. В воскресенье вечером устройте своей второй половинке романтическое свидание.

Благоприятный день: 18 января

Неблагоприятный день: 16 января

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 14 – 20 января 2019 для Льва

Новая неделя будет наполнена волнениями, которые будут связаны с вашей личной жизнью. Вам может казаться, что вас разлюбили или же возникнут подозрения в измене любимого человека. Однако, не руководствуйтесь одними эмоциями. Попробуйте решать такие конфликты, как и любую проблему на работе – спокойно и без поспешных выводов. Это поможет вам прийти к тому решению, которое устроит вас обоих.

Позитивной темой этой недели может стать ваше личностное развитие через творческую активность. Уверенность в себе позволит вам ставить перед собой масштабные задачи и успешно их решать. Попробуйте посвятить несколько дней только себе и любому виду творчества.

Во второй половине недели не берите займ или кредиты, и сами тоже не занимайте деньги. Есть большой риск попасть в финансовую аферу или не получить свои деньги обратно вообще.

Благоприятный день: 14 января

Неблагоприятный день: 19 января

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 14 – 20 января 2019 для Девы

Первая половина недели для вас пройдет на удивление легко. У вас будет хорошее настроение к работе, делам и знакомствам с новыми людьми. Если вы одиноки, то вас ожидает приятное для вас событие. В течение недели вы сделаете много запланированных событий по календарю, что изрядно вас взбодрит и подарит энтузиазм на следующую неделю.

Вторая половина недели благоприятна для учебы и открытия чего-то нового. Обучение позволит расширить кругозор и личностное развитие. Если у вас есть творческое хобби – посвятите ему как можно больше времени. Это позволит вам успокоиться и ясно услышать собственные мысли.

Также вся неделя будет очень благоприятной в финансовом плане – особенно, для заключения договоров или инвестирования. В то же время, стоит быть очень осторожным с наличными и обменом валют – вы можете попасть в мошенническую схему и не сможете вернуть себе средства.

Благоприятный день: 20 января

Неблагоприятный день: 18 января

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 14 – 20 января 2019 для Весов

Новая неделя очень благоприятна для обучения. Если вы давно мечтали пойти на курсы или освоить новую профессию – время пришло. Результаты не заставят себя долго ждать – уже через несколько месяцев вы сможете смело претендовать на изменение места работы, что положительно скажется на вашем финансовом положении.

На работе вам придется учиться говорить "нет" дополнительной нагрузке. Если будут поступать подобные предложения – они смогут принести дополнительный доход, но будут требовать много времени на их выполнение. Лучше от дополнительной работы отказаться вообще, а свободное время посвятить только себе.

Выходные проведите в компании друзей. Есть большая вероятность, что вы познакомитесь с новыми людьми и эти знакомства существенно помогут вам в будущем. Вторая половина недели благоприятна для крупных покупок, особенно это касается техники.

Благоприятный день: 19 января

Неблагоприятный день: 18 января

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 14 – 20 января 2019 для Скорпиона

В начале недели приложите максимум усилий на работе, чтобы получить достойную похвалу от руководства и, наконец, самоутвердиться в глазах других людей. Добросовестно работайте над своей работой и принимайте разумные решения. Никому не показывайте своих эмоций, как бы вам трудно не было.

На выходных произойдет событие, которого вы очень боялись, но оно принесет для вас лучшие результаты. Также вас не будет покидать мысль о том, чтобы начать какое-то обучение или расширить свой кругозор.

Не забудьте уделить больше внимания вашему здоровью – посетите врача для обследования, проводите больше времени на свежем воздухе и следите за своим питанием. Если есть возможность – останьтесь дома на несколько дней. Это время лучше посвятить рутинной домашней работе и уборке. Результат принесет вам удовольствие и вы сможете хорошо отдохнуть от всех проблем, которые вас сейчас окружают.

Благоприятный день: 19 января

Неблагоприятный день: 17 января

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 14 – 20 января 2019 для Стрельца

На этой неделе вам нужно быть максимально внимательным к финансам. Проверяйте детально счета и проверьте, нет ли у вас долгов, которые могут накапливать проценты. Также будьте внимательны с покупками в интернете – возможен обман продавца.

В личной жизни у вас могут быть неприятные ссоры и конфликты из-за того, что вы мало времени проводите дома. Поэтому на этой неделе лучше эту ситуацию исправить – не задерживайтесь на работе, ходите на прогулки вместе с любимым человеком без друзей. Время проведенное вместе, поможет вам укрепить ваши отношения.

Вторая половина недели благоприятна для решения сложной работы, которая связана с бумагами. Выходные проведите в кругу близких друзей и откажетесь от шумных компаний.

Будьте внимательны к своему здоровью, ведь возможно обострение хронических болезней – правильно питайтесь, откажитесь от алкоголя и больше времени проводите на свежем воздухе.

Благоприятный день: 18 января

Неблагоприятный день: 17 января

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 14 – 20 января 2019 для Козерога

Забудьте о бессмысленных разговорах с ненужными людьми и посиделках после работы. Не тратьте напрасно свое время. Контролируйте свою речь и не рассказывайте очень личные вещи малознакомым людям, ведь это может пойти вам не на пользу. Чтобы лучше провести неделю – поставьте четкую и понятную цель, которая является для вас важной и поспособствуйте ее выполнению.

Не отказывайте себе в удовольствии потратить деньги на крупные покупки. Эта неделя для этого очень благоприятна – купленные вещи прослужат очень долго.

Вторую половину недели нужно провести в путешествии. Если есть возможность – отправляйтесь в путешествие.

Благоприятный день: 18 января

Неблагоприятный день: 16 января

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 14 – 20 января 2019 для Водолея

Новая неделя будет богата на бурные эмоции, которые будут связаны с вашей личной жизнью. Одинокие представители Знака могут влюбиться и сразу погрузиться в чувства. Те, кто уже имеет пару, смогут пережить те моменты, которые напомнят им о чувстве влюбленности, которое поглощает полностью и с головой.

Вы можете сами стать инициатором этого. Устройте романтический ужин, приготовьте подарки или просто проведите вечер полностью наедине без телевизора и смартфонов.

Первая половина недели очень благоприятна для переговоров и деловых встреч. Ваша инициатива получит поддержку и вы смело сможете претендовать на повышение. Уже в ближайшее время вы почувствуете существенное улучшение вашего финансового положения. Есть шанс выиграть или получить неожиданную прибыль.

Выходные – очень благоприятное время для реализации планов, связанных с отдыхом. Планирование или покупка билетов – обернутся успехом и вы попадете на очень хорошее предложение, которое сэкономит ваш бюджет.

Благоприятный день: 17 января

Неблагоприятный день: 15 января

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 14 – 20 января 2019 для Рыб

Неделя будет для вас весьма насыщенной. После тяжелого дня и рабочей недели, судьба подарит вам прекрасную возможность для радости и удовольствия. Вы будете довольны материальным достатком, а также состоянием своих дел, окружением и самим собой. У вас появится уверенность в себе и в завтрашнем дне. Воспользуйтесь этой мегаположительной неделей и ее возможностями.

Женщинам на этой неделе рекомендуется быть осторожнее во время домашних дел. Пристальное внимание стоит обратить на средства бытовой химии. Во время работы в саду – будьте осторожны с острыми предметами.

Вторая половина недели способствует любым начинаниям, которые вы сделаете по собственной инициативе. Возможно, в этот период вам захочется внести некоторые коррективы в свой имидж: сменить прическу или обновить гардероб

Благоприятный день: 16 января

Неблагоприятный день: 14 января