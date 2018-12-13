Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака предполагает день, в который будет легко переутомиться, поэтому постарайтесь не брать на себя слишком много обязанностей. Читайте гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день желательно не подвергать опасности свое здоровье. Для тех, кто часто болеет, день будет удачным, чтобы начать исправлять ситуацию – менять рацион, образ жизни и браться за практики, которые способствуют оздоровлению. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 13 декабря 2018 для Овна

Если чувствуете спад – эмоциональный или физический – не беритесь за новые дела, а лучше делайте то, с чем справитесь "на автомате". Неожиданности и случайные знакомства сегодня вам не придутся по душе.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 13 декабря 2018 для Тельца

Сегодня Тельцам гарантирован успех у лиц противоположного пола. Вам присуща изрядная харизма. Смело отправляйтесь на встречу приключениям!

Во время занятий спортом будьте осторожны, не забывайте о разминке и правилах безопасности.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 13 декабря 2018 для Близнецов

Домашнюю работу лучше отложить на субботу, а больше времени посвятить себе и собственным делам на работе. Избегайте ссор, потому что они могут спровоцировать вас на разоблачение старых грехов и тайн.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 13 декабря 2018 для Рака

Ракам сегодня важно оставаться собранными и сосредоточенными. Постарайтесь не мелочиться. Это поможет вам не упустить судьбоносный момент, который может иметь существенное влияние на ваше будущее.

В отношениях с родными оставайтесь сдержанными и чуткими, но и наступать на свою свободу не давайте.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 13 декабря 2018 для Льва

Львам прогнозируют спокойный день. Если вам выпадет возможность помочь окружающим – делайте это от чистого сердца. Сегодня рекомендуется проявлять альтруизм и щедрость.

День благоприятен для тех, кто занимается торговлей. Есть высокие шансы заключить выгодные договоренности.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 13 декабря 2018 для Девы

На работе вас будет сопровождать удача. Конфликтов с руководством или коллегами не будет, а при малейшем намеке на них проявляйте сдержанность. Возможно успешное завершение дела, что принесет вам денег.

В этот день повышенный риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательными за рулем и не нарушайте правил.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 13 декабря 2018 для Весов

В вашей голове масса гениальных идей, которые рекомендуется начинать реализовывать. Это позволит вам стать более довольным жизнью и поднять самооценку. Однако стоит помнить, что работать придется долго и много, поэтому тем, кто хочет лениться и начинать не стоит.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 13 декабря 2018 для Скорпиона

Лучше не поддаваться соблазнам и оставить азартные занятия. В противном случае все может закончиться весьма плачевно. Нежелательно отправляться в путешествия и командировки: они могут закончиться не так, как вы предполагаете. Возможные травмы или сильное нервное перенапряжение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 13 декабря 2018 для Стрельца

Стрельцам сегодня будет характерна повышенная самооценка, что придаст сил для решения текущих задач. Легко будет получаться поиск достойных союзников в коммерческих и личных делах.

Личная жизнь в этот день может выйти на первый уровень. Одиноким может получиться влюбиться и составить крепкие отношения. Звезды будут способствовать и такой шанс действительно есть.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 13 декабря 2018 для Козерога

День будет благоприятным для коллективных и корпоративных мероприятий – гуляния для Козерогов могут показаться славными. Так что если вам предложат присоединиться к празднованию – долго не думайте и отправляйтесь отдыхать.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 13 декабря 2018 для Водолея

Вашим девизом в этот день должна стать фраза "Больше слушаю, меньше говорю". Конечно, если вы хотите неприятностей, то можете отчаянно отстаивать свое мнение. Однако звезды делать этого вам не рекомендуют, ведь жаркий спор, даже с друзьями, имеет высокие шансы перерасти в ссору.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 13 декабря 2018 для Рыб

Рыбам сегодня по силам если не невозможное, то как минимум многое. Все что потребуется от вас – направить вдохновение в правильное русло и не потратить его. Настройтесь на хороший лад и приступайте к тому, что давно откладывали.

Под вечер возможно получение долгожданной вести.