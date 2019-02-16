Гороскоп на сегодня, 16 февраля 2019 года, предусматривает удачный день для начала новых дел. Впрочем, в эти сутки не стоит искушаться на сомнительные предложения. Читайте гороскоп на 16 февраля 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

День выдастся легким – возможны неожиданные приливы радости даже у тех, кто не в настроении. При определенных обстоятельствах могут возникать конфликты на ровном месте. Но их легко будет уладить. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 16 февраля 2019 для Овнов

Время благоприятное для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем. Воплощение задуманного приведет к желаемому результату. При этом расход сил и энергии с вашей стороны покажется минимальным.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 16 февраля 2019 для Тельцов

Возможное решение ситуации, которую давно не можете решить. Небесные покровители усилят ваши старания, а потому затраченные усилия имеют высокие шансы окупиться. Вероятно, вы найдете креативный выход из наболевшей ситуации.

Не встревайте в споры с близкими – проявите доброту и щедрость. Если важных дел или ответственной работы на этот день не планировали, займитесь любимым хобби – вашей энергии в этот день важно найти применение.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 16 февраля 2019 для Близнецов

Близнецам рекомендуют зря не отчаиваться и не драматизировать в случае, если ваши планы будут идти не так, как вы себе задумали. Уже скоро все наладится и результат будет еще лучшим, чем вы ожидали. Конечно же только при условии, что с вашей стороны все будет сделано на отлично.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 16 февраля 2019 для Раков

Проверьте свои ресурсы, приведите в порядок домашние и рабочие дела. Если есть незавершенные задачи – сосредоточьтесь именно на них.

Отношения с близкими будут складываться легко и непринужденно, вы почувствуете свою ценность. Не сидите сложа руки – сейчас время для новых знакомств, развлекательных мероприятий и активного общения.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 16 февраля 2019 для Львов

Чтобы день был удачным Львам после пробуждения следует найти несколько минут на себя и в покое представить свой будущий день: спокойный, наполненный радостью и комфортом.

Также положительно на Львов в этот день повлияет пребывание на природе, забота о собственном теле. Дома лучше браться за мелкие работы – не срочные энергозатратные дела рекомендуют отложить на потом.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 16 февраля 2019 для Дев

Для Дев в этот день гороскоп прогнозирует время, благоприятное для восстановления дружеских отношений. Возможна встреча с другом, которого вы давно не видели.

В финансах стоит быть осторожным – ошибки, невнимательность или легкомыслие будут иметь не лучший финал. Не помешает лишний раз перечитать и срок годности медицинских препаратов, которые вы принимаете.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 16 февраля 2019 для Весов

День не благоприятен для серьезных дел по дому. А вот за мелочи, вроде наведения порядка в шкафчиках браться можно смело.

Стоит быть осторожным с тяжелой едой и алкоголем – отдайте предпочтение свежему салату или легкому супу. В противном случае есть шансы провести вечер с не самым лучшим настроением.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 16 февраля 2019 для Скорпионов

Впереди у вас горячий и насыщенный день. Время будет течь так быстро, что вы сможете почувствовать легкое головокружение. Этот день посвятите также семейным делам, особенно, если у вас есть какие-то конфликты или нерешенные вопросы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 16 февраля 2019 для Стрельцов

Во второй половине дня усилится потребность в уединении – не отказывайте себе в этом. Именно в такие моменты вы сможете взглянуть на свою жизнь со стороны и определиться с планами на будущее.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 16 февраля 2019 для Козерогов

Предсказуемость это хорошо, но до определенного предела. Позвольте себе немного вырваться из рутины и превратиться в хулигана – полусерьезное отношение к жизни сегодня может спасти вас от нервного выгорания.

Если идете на свидание и там летит все кувырком – не переживайте. Со временем будете еще сами смеяться над этой ситуацией, а пока расслабьтесь и наслаждайтесь моментом. Сегодня самое время примерить роль наблюдателя за жизнью.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 16 февраля 2019 для Водолеев

Интуиция сегодня поможет Водолеям в различных сферах жизни. Смело полагайтесь на собственные ощущения в принятии решений. На тех, у кого нет пары, ждут сюрпризы. Вероятно, сегодня с вами произойдет увлекательная история, которую внукам вряд ли расскажешь!

С деньгами могут возникать небольшие трудности, которые легко получится уладить, упорядочив бюджет. Вероятно, вы заметите, что некоторые пункты из него можно вычеркнуть без сожаления.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 16 февраля 2019 для Рыб

На сегодня людям, рожденным под знаком Рыб, предсказывают благоприятный день. Однако стоит быть внимательными и прислушиваться к себе. При этом желательно не вступать в жаркие споры.

Выгодные дивиденды принесет время, вложенное в обучение.