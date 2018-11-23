Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака
Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака / 24 канал

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака предполагает некоторые сложности для рожденных под знаками Скорпиона и Льва. В этот день не стоит забывать об отдыхе от работы, особенно тем, кто легко "выгорает". Читайте гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака далее в материале.

День не будет отмечаться однозначностью. Одних ждут споры и конфликты, другим же все удастся решить мирным путем. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 10 листопада 2018
Гороскоп на 23 ноября 2018 для Овна 

Благоприятный день для решения бюрократических вопросов. Сегодня можно смело браться за важную работу. Также не стоит бояться смелых идей – есть высокие шансы заручиться поддержкой. Благоприятным этот день будет и для укрепления семейных отношений.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 10 листопада 2018
Гороскоп на 23 ноября 2018 для Тельца

Можно начинать важную работу, дела, которые будут тянуться неделями. Разговоры будут протекать легко, договоренностей достичь будет не особенно трудно. Времени на безделье сегодня желательно выделить как можно меньше.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 10 листопада 2018
Гороскоп на 23 ноября 2018 для Близнецов

За рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит. В этих сферах сегодня вам лучше ступать по протоптанным путям.

Можно смело отправляться в путешествия. Вероятность возникновения негативных инцидентов минимальная. Однако за кошельком и вещами все же стоит присматривать, причем это касается и тех, кто отправляется в совсем короткую дорогу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 10 листопада 2018
Гороскоп на 23 ноября 2018 для Рака

Если чувствуете спад – эмоциональный или физический – не беритесь за новые дела, а лучше делайте то, с чем справитесь "на автомате". Неожиданности и случайные знакомства сегодня вам не придутся по душе.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 10 листопада 2018
Гороскоп на 23 ноября 2018 для Льва

Этот день лучше провести в покое и детально разобраться с текущими задачами. Стоит быть осмотрительными со здоровьем и не подвергать себя неоправданной опасности. Сомнительные дела лучше отложить на более удачный период.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 10 листопада 2018
Гороскоп на 23 ноября 2018 для Девы

Особых предостережений относительно переговоров на сегодня нет, впрочем будут проходить они гладко не для всех. На совещаниях возможны мелкие конфликты, которые удастся уладить с незначительными эмоциональными потерями. Не стоит отправляться в государственные учреждения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 10 листопада 2018
Гороскоп на 23 ноября 2018 для Весов

День потребует особой сдержанности – конфликты, начатые сегодня, могут затянуться на годы. Желательно быть осторожными со словами и действиями – опрометчивая обида может стать причиной для изнурительных и длительных ссор.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 листопада 2018
Гороскоп на 23 ноября 2018 для Скорпиона

Внимательно следите за двумя вещами сегодня – своим кошельком и языком. Первый может пострадать от рук недоброжелателей, второй может выдать слишком много аргументов завистникам. Не стоит начинать дела, связанные с судами, переездами.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 10 листопада 2018
Гороскоп на 23 ноября 2018 для Стрельца

Взяться за дело может быть нелегко, однако тем, кто все же настроится на правильное русло, будет везти.

Сегодня желательно не терять над собой контроль, чтобы не попасть в ситуацию, которая вытянет из вас слишком много сил и энергии.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 10 листопада 2018
Гороскоп на 23 ноября 2018 для Козерога

Не будьте слишком критичны как к себе, так и к другим, и главное не пытайтесь все контролировать. Отчаянные попытки держать все под контролем в разы снижают ваши шансы на счастье и удовлетворение жизнью.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 10 листопада 2018
Гороскоп на 23 ноября 2018 для Водолея

Водолеям сегодня желательно как можно больше коммуницировать. Хорошо будут протекать разговоры о личном. Не бойтесь открываться и открывать себя. В общении будьте проще, особенно с родными.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 10 листопада 2018 для Риб
Гороскоп на 23 ноября 2018 для Рыб

Чувство независимости – главная иллюзия дня, которая может привести Рыб к существенным потерям. Стоит заняться ментальной работой и проработать в себе прошлые обиды, простить недоброжелателей и взять под контроль бунтарские настроения. Это поможет вам более взвешенно оценивать действительность и не делать поспешные выводы.

Теги: LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 канал
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