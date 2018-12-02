Гороскоп на сегодня 2 декабря 2018: гороскоп для всех знаков

Гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улучшения самочувствия. Важно не допускать нервных перегрузок. Стоит прислушаться к своим чувствам, чтобы сохранить душевное равновесие. Читайте гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

Легко сегодня будут удаваться обсуждения политики и новых идей, на что, вероятно, потратить придется немало времени. Поддержку сегодня прежде всего стоит искать среди родных. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 2 декабря 2018 для Овна

Важные вопросы сегодня удастся обсудить при непринужденных обстоятельствах, что даст вам много вдохновения.

Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня, ближе к вечеру шансы допустить ошибку будут расти.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 2 декабря 2018 для Тельца

В этот день Тельцы будут очень коммуникативными. Впрочем будьте осмотрительны, когда будете рассказывать о небольших тайнах и фактах довольно известной персоны. Вас могут обвинить в клеветничестве. Впрочем личные дела сегодня будут удаваться как никогда легко.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 2 декабря 2018 для Близнецов

Во второй половине дня позаботьтесь о том, чтобы иметь ухоженный внешний вид и хорошее настроение. Если усталость все же даст о себе знать, попробуйте освежиться в бассейне или на длительной прогулке.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 2 декабря 2018 для Рака

Сегодня Раки могут неожиданно для себя открыть свои новые помыслы и идеи. Вероятно, вы найдете новое и интересное хобби. В целом день будет благоприятным для Раков, которые имеют отношение к науке.

Друзей в этот день ищите среди Дев, которые скорее всего поддержат вас в непростые моменты.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 2 декабря 2018 для Льва

Сегодня привести Львов в действие может созерцание несправедливости. Корыстные и нечистые действия, которые повлияют на представителей знака, могут быть совершены как по отношению к ним, так и к постронним.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 2 декабря 2018 для Девы

Девы должны быть осторожны сегодня, потому что они могут столкнуться с проблемами. Не спешите и не расстраивайтесь, если окажется, что вы куда-то опоздали.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 2 декабря 2018 для Весов

К Весам в гости сегодня приедет мощный приток вдохновения. Используйте его для воплощения близких сердцу замыслов.

Важные дела – особенно те, которые связаны с семьей и домом, – стоит решать в первой половине дня.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 2 декабря 2018 для Скорпиона

Удачно день пройдет, если увлечься умственной деятельностью, попробовать приняться за доделывание любимых дел до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 2 декабря 2018 для Стрельца

Во время утреннего кофе подумайте о своих планах и о том, чего вам не хватает для счастья. В общем же Стрельцов ждет интересный и благоприятный день. Особенно хорошо будет удаваться решение жизненных проблем.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 2 декабря 2018 для Козерога

Козерогам стоит ожидать спокойного дня. Когда будете просить о совете или подсказке у других – не забывайте их внимательно слушать. У вас есть высокие шансы получить новые знания и действительно полезный совет.

На любовном фронте Козерогам захочется приключений. Что ж, к легкому флирту можно и прибегнуть!

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 2 декабря 2018 для Водолея

Водолеям сегодня желательно заняться делами, связанными с наукой, искусством и любым творчеством.

Есть высокие шансы, что сегодня вам захочется вечером больше времени побыть дома. Это и не удивительно, ведь это место, где вы можете по настоящему восстановить силы.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 2 декабря 2018 для Рыб

Интуиция сегодня с вами будет играть в игры – то будет подсказывать правильное решение, то наговаривать на изрядные глупости. Поэтому прежде всего думайте здраво и больше полагайтесь на рацио и логику, чем на внутреннее чутье.

И помните – вас не должно интересовать чужое мнение, просто делайте свое дело, в работе, в личной жизни.