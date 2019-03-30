Гороскоп на сегодня, 30 марта 2019 года, предусматривает день, насыщенный возможностями. Сегодня удачно можно воплотить в жизнь совершенно невероятные вещи. Читайте гороскоп на 30 марта 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

В эту субботу стоит ставить перед собой сложные задачи, ведь сил на их выполнение будет достаточно. Главное в этот день – четко выражать свою позицию и воплощать задуманное в жизнь. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 30 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 30 марта 2019 для Овнов

Сегодня у Овнов откроются глаза на новую ситуацию. При чем это открытие может случиться не только в одной сфере жизни. Мощная внутренняя сила будет способствовать рассудительному принятию решений.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 30 марта 2019 для Тельцов

Тельцам сегодня жизненно важно найти несколько минут, чтобы отключиться от будничных дел и восстановить запас сил. Сделать это можно как вечером, так и утром – главное выделить себе достаточно пространства и времени.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 30 марта 2019 для Близнецов

Суббота обычно протекает медленно, но не сегодня. Водоворот событий не будет отпускать на отдыха, что и не так плохо. В этот день усталость будет беспощадной именно к тем, кто решит бездельничать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 30 марта 2019 для Раков

Решение, которое вы сегодня примете, приведет вас к месту, о котором вы никогда не думали. Взвешивайте все за и против, анализируйте, не забывайте о здравом уме и не давайте страху взять верх.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 30 марта 2019 для Львов

Сегодня ваши партнеры могут надумать указывать вам на ваши слабые стороны. Такую информацию стоит воспринимать с заботой о себе. Если будете чувствовать, что перемены действительно нужны – вперед к делу. Если нет – не принимайте услышанное близко к сердцу.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 30 марта 2019 для Дев

Ваша любовная жизнь имеет шансы приобрести новые краски – активность в этой сфере будет расти. Не удивляйтесь, если вы вдруг захотите променять спокойный вечер на экстравагантную событие.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 30 марта 2019 для Весов

Финансовая сторона жизни будет особенно активной – как можно разбогатеть и получить дополнительный доход, так и можно и натолкнуться на немалые потери. Поэтому стоит ограничить дела с финансами и быть внимательным к деталям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 30 марта 2019 для Скорпионов

Тем, кто жалуется на рутину и то, что в жизни ничего не меняется, – стоит брать ситуацию в свои руки. Отважиться на риск бывает трудно, но результат дает нам новый опыт и ощущение того, что мы сделали все, что могли и не дали жизни пройти мимо.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 30 марта 2019 для Стрельцов

Сегодняшний день важно провести с близкими. Это поможет расслабиться и восстановить равновесие. Конфликты с родными стоит улаживать в спокойных разговорах, и при этом главное внимательно слушать и отбросить собственные предубеждения.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 30 марта 2019 для Козерогов

Не стоит брать вину или неудачи других на свой счет, даже если они вас в этом обвиняют. Каждый самостоятельно отвечает за свои решения, мысли и эмоции. Не стоит бояться разочаровать других – прежде всего стоит позаботиться о своем спокойствии.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 30 марта 2019 для Водолеев

Не ждите похвалы со стороны – вы сами способны понять, насколько качественно вы выполняете работу и увидеть, что нужно улучшить. На критику стоит реагировать уравновешенно – слушать, но особо ею не зацикливаться.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 30 марта 2019 для Рыб

Рыб сегодня могут засыпать советами о том, как вести дела и жить. Не берите себе в голову указания других людей. Вы сами можете определить, что для вас хорошо, а что плохо.