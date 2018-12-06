Гороскоп на сегодня 6 декабря 2018: гороскоп для всех знаков

Гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для Скорпионов, Девы и Тельцов. Представителям этих знаков стоит ожидать на удачу, но и об осторожности лучше не забывать. Читайте гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

Со здоровьем особых проблем не будет возникать, однако к бокалу в этот день лучше не прикладываться. День благоприятен для улаживания дел, которые нуждаются в особой бдительности и самоотдаче. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 6 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 6 декабря 2018 для Овна

Овнам стоит быть осмотрительными с азартными ситуациями. Не стоит становиться перепуганным трусом, но и в авантюры бросаться не желательно. Старайтесь все решения принимать с холодным расчетом.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 6 декабря 2018 для Тельца

Одиноким Тельцам этой ночи стоит выйти в свет, чтобы немного развеяться и набраться вдохновения. Не пренебрегайте приглашениями друзей, а то и сами попробуйте кого-нибудь вытащить на интересное событие.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 6 декабря 2018 для Близнецов

Близнецам стоит немного времени уделить родным и друзьям. Позвоните первыми и наладьте контакт с человеком, от которого вы начали отдаляться. Судьба сегодня будет способствовать вам в таких делах.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 6 декабря 2018 для Рака

Будьте осмотрительными на дороге и при выполнении не самых безопасных работ. Не помешает осторожность и в общении, старайтесь говорить только о собственных чувствах и не обвинять других. В противном случае может разгореться спор, на который потратите слишком много сил.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 6 декабря 2018 для Льва

Львам стоит быть осмотрительными со словами. Опрометчиво сказанная острая фраза может спровоцировать конфликт, улаживать который у вас не будет желания. Поэтому лучше дважды думайте перед тем, как сказать лишнее.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 6 декабря 2018 для Девы

Начало недели благоприятное для дел по дому – уборка или мелкий ремонт. Привлеките к этим делам и вашего любимого человека. Кроме того, что наведете порядок в доме и избавитесь от лишних вещей, вы еще и сможете укрепить свои отношения и повысить уровень доверия друг к другу.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 6 декабря 2018 для Весов

Сейчас благоприятное время для работы с бумагами, а не для деловых переговоров. Поэтому если есть возможность их перенести – то лучше так и сделайте.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 6 декабря 2018 для Скорпиона

Скорпионы будут увлечены своей идеей и стараться заразить ею как можно больше людей. Удастся это или нет будет зависеть от характера вашей задумки. Но попробовать все же стоит!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 6 декабря 2018 для Стрельца

Стрельцам желательно быть более, чем всегда внимательными за рулем. Усталость может иметь плохие последствия.

Дома постарайтесь воспринимать все спокойно и не принимать близко к сердцу слова, которые вам не нравятся.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 6 декабря 2018 для Козерога

Будьте осторожны к своему здоровью – в этот день могут обостриться хронические заболевания. Также не лишним будет сходить на дополнительное обследование.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 6 декабря 2018 для Водолея

Водолеям не стоит забывать об учебе, даже, если студенческие годы уже давно позади. Добавьте качественной работы вашему мозгу и нужная энергия сама к вам придет. Главное не засиживайтесь перед нелепыми телепередачами.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 6 декабря 2018 для Рыб

Рыбы в этот четверг будут полны энтузиазма, если это не так, то возьмите минутку, чтобы отдохнуть и подумать. Именно сегодня вы можете придумать, как сделать вашу жизнь комфортнее и уютнее именно для вас. Начать можно с мелочей!