Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2019 года, для всех знаков зодиака предполагает время, удачное для путешествий и сосредоточение на внутренней жизни. В этот день не стоит перегружать себя физической деятельностью. Читайте гороскоп на 9 февраля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день высока вероятность получить шанс посмотреть на старые проблемы под новым углом зрения, пересмотреть свое отношение к ним. Желательно побольше находиться возле воды – она будет иметь особую силу и зарядит также необходимой жизненной энергией. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 4-10 февраля 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 февраля 2019 для Овнов

Овнам этот день желательно прожить максимально осознанно – избегать поспешных решений, особенно с финансами. Присмотрели хорошенькую вещь в интернет-магазине? Не спешите покупать! Лучше хорошо подумайте, действительно ли она вам нужна, а заодно и наведите порядок дома.

Смело отправляйтесь в запланированные поездки – или ради отдыха, или по работе. Звезды предвещают время, удачное для поездок.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 февраля 2019 для Тельцов

В делах стоит действовать с осторожностью и тактом – избыточное давление и пренебрежительное упорство могут иметь негативные последствия.

Романтические свидания сегодня будут протекать спокойно и без эксцессов, впрочем неразговорчивым Тельцам лучше набраться смелости.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 февраля 2019 для Близнецов

Близнецам рекомендуют посвятить этот день духовным поискам и самообразованию. Интуиция сегодня будет хорошо работать на вас, и вы сможете удачно ее использовать. Возможно удастся найти выход из безнадежной ситуации.

По возможности встретьтесь с людьми, которые для вас являются наставниками. Искренний разговор с ними может принести добротные плоды.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 февраля 2019 для Раков

День идеально подходит для расслабления и размышлений об истинных ценностях. Найдите время для близких и родных – устройте совместный обед или просто позвоните самым дорогим, если они не рядом.

Также благоприятно сегодня браться за обучение, самосовершенствование, легкие физические упражнения.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 февраля 2019 для Львов

Для Львов день будет благоприятным, а особенно для тех представителей знака, которые задумали поиск союзников и единомышленников. Есть высокие шансы заинтересовать других своими идеями.

Если получите поступление, на которое не ожидали – не спешите тратить деньги. Со временем они вам понадобятся на действительно важные дела.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 февраля 2019 для Дев

В делах вас сегодня ждет удача. Возможно, будет не просто сосредоточиться, но при условии, что вы все хорошо продумаете, трудностей не возникнет.

Если вас сегодня потянет пообщаться – отдайте предпочтение родным и близким. Они смогут дать вам вдумчивый совет и вооружить поддержкой.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 февраля 2019 для Весов

Водолеям сегодня стоит с особой тщательностью усмирять злость и скупость. В противном случае вы рискуете потерять прекрасную возможность впустить немного свежего воздуха в свою жизнь.

Вечер будет благоприятным для разговоров, встреч с друзьями и прогулок на свежем воздухе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 февраля 2019 для Скорпионов

Если не лениться, то удастся выполнить множество дел, отложенных вами на потом. Покупками лучше заниматься во второй половине дня. К этому времени вы сумеете лучше собраться с мыслями и, соответственно, избежать необдуманных расходов.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 февраля 2019 для Стрельцов

Спокойствие и уверенность в себе сегодня помогут вам избегать споров и не встревать в конфликты. Критическим замечанием со стороны большого значения не придавайте и прежде всего руководствуйтесь здравым смыслом.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 февраля 2019 для Козерогов

День идеально подходит, чтобы отправиться на прогулку на свежем воздухе, особенно возле водоема. Животворный заряд сил гарантирован.

Также хорошо будут даваться дела, связанные с учебой и искусством, ведь любая работа направлена на творчество и обучение будет даваться легко.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 февраля 2019 для Водолеев

День не благоприятен для серьезных дел по дому – задуманный ремонт лучше перенести, а то придется переделывать. А вот по мелочи, вроде, наведение порядка в шкафчиках можно браться смело.

Стоит быть осторожным с тяжелой пищей и алкоголем – отдайте предпочтение свежему салату или легкому супу. В противном случае есть шансы провести вечер с не лучшим настроением.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 февраля 2019 для Рыб

Максимально удачным этот день для Рыб сделает утренняя медитация – провести, которую можно в удобном для вас формате. Сконцентрируйтесь на дыхании и отпустите свои мысли на 5 – 10 минут. Это придаст сил и поможет уверенно балансировать в течение дня.