Гороскоп на сегодня, 9 января 2019 года, предусматривает день удачный для улаживания рабочих вопросов. Многим в этот день придется взять на себя обязанности, с которыми раньше не имели дела. Читайте гороскоп на 9 января 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

День будет удачным для старта выполнения новых проектов, задач, реализации громоздких планов. Не стоит в среду употреблять алкоголь и злоупотреблять едой. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 января 2019 для Овнов

Рутина захватит Овнов в среду, но такой ход дел будет только к лучшему. Есть высокие шансы, что вам удастся попасть в "поток" и эффективно выполнять свою работу.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 9 января 2019 для Тельцов

На Тельцов подарком может рухнуть хороший заряд энергии, который поможет справиться даже с очень сложными задачами. Так что к работе!

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 9 января 2019 для Близнецов

Займитесь запланированными делами и не отвлекайтесь на пустые разговоры. Конечно, это правило не применяйте к близким и любимым.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 9 января 2019 для Раков

Ракам сегодня может выпасть прекрасная возможность раз и надолго распрощаться с ситуацией, которая уже порядком надоела. Хватит терпеть то, что вам не нравится. Это ваша жизнь, поэтому беритесь распоряжаться ею самостоятельно!

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 9 января 2019 для Львов

Не бойтесь предлагать идеи вашему руководству и обсуждать с коллегами, вы услышите много полезных советов. К тому же, зарекомендуете себя как перспективного и амбициозного сотрудника.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 9 января 2019 для Дев

На работе вас ждут приятные новости. Это может быть связано как с вашей зарплатой, так и с вашими повышением. Поэтому не теряйте инициативности и попробуйте приобретать новые знания.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 9 января 2019 для Весов

Неоправданные надежды в отношении вас могут подорвать ваше доверие в коллективе или семье. Поэтому если вы не можете с чем-то справиться – смело просите о помощи. Возможно, придется пожертвовать своим временем ради работы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 9 января 2019 для Скорпионов

Азарт может сыграть в судьбе Скорпионов печальную роль. Будьте осторожны с неопределенными заработками и сомнительными людьми. Лучше больше внимания уделите делу своей жизни.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 9 января 2019 для Стрельцов

Удача улыбнется Стрельцам, которые найдут силы качественно делать свою работу. Не стоит забывать и о своих обещаниях улучшить питание или заняться спортом. Сейчас идеальное время, чтобы браться за себя.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 9 января 2019 для Козерогов

Держитесь подальше от сладостей, ведь сегодня вам будет трудно себя остановить и не переесть. Уже в четверг об этом будете жалеть, когда утром будет трудно проснуться из-за срыва.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 9 января 2019 для Водолеев

До вас дойдут неприятные слухи и сплетни о вашей личной жизни, однако источник этих слухов вы так и не сможете определить точно. Не обращайте на слухи внимания, а действуйте по велению своего сердца.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 9 января 2019 для Рыб

Будьте внимательны к мелочам, но не впадайте в маниакальное состояние. Лучше всего не упустить важное получится именно в расслабленном состоянии, поэтому сделайте максимум, чтобы отпустить себя в свободное плавание.