Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 9 января 2019 года, предусматривает день удачный для улаживания рабочих вопросов. Многим в этот день придется взять на себя обязанности, с которыми раньше не имели дела. Читайте гороскоп на 9 января 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.
День будет удачным для старта выполнения новых проектов, задач, реализации громоздких планов. Не стоит в среду употреблять алкоголь и злоупотреблять едой. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 9 января 2019 для Овнов
Рутина захватит Овнов в среду, но такой ход дел будет только к лучшему. Есть высокие шансы, что вам удастся попасть в "поток" и эффективно выполнять свою работу.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 9 января 2019 для Тельцов
На Тельцов подарком может рухнуть хороший заряд энергии, который поможет справиться даже с очень сложными задачами. Так что к работе!
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 9 января 2019 для Близнецов
Займитесь запланированными делами и не отвлекайтесь на пустые разговоры. Конечно, это правило не применяйте к близким и любимым.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 9 января 2019 для Раков
Ракам сегодня может выпасть прекрасная возможность раз и надолго распрощаться с ситуацией, которая уже порядком надоела. Хватит терпеть то, что вам не нравится. Это ваша жизнь, поэтому беритесь распоряжаться ею самостоятельно!
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 9 января 2019 для Львов
Не бойтесь предлагать идеи вашему руководству и обсуждать с коллегами, вы услышите много полезных советов. К тому же, зарекомендуете себя как перспективного и амбициозного сотрудника.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 9 января 2019 для Дев
На работе вас ждут приятные новости. Это может быть связано как с вашей зарплатой, так и с вашими повышением. Поэтому не теряйте инициативности и попробуйте приобретать новые знания.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 9 января 2019 для Весов
Неоправданные надежды в отношении вас могут подорвать ваше доверие в коллективе или семье. Поэтому если вы не можете с чем-то справиться – смело просите о помощи. Возможно, придется пожертвовать своим временем ради работы.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 9 января 2019 для Скорпионов
Азарт может сыграть в судьбе Скорпионов печальную роль. Будьте осторожны с неопределенными заработками и сомнительными людьми. Лучше больше внимания уделите делу своей жизни.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 9 января 2019 для Стрельцов
Удача улыбнется Стрельцам, которые найдут силы качественно делать свою работу. Не стоит забывать и о своих обещаниях улучшить питание или заняться спортом. Сейчас идеальное время, чтобы браться за себя.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 9 января 2019 для Козерогов
Держитесь подальше от сладостей, ведь сегодня вам будет трудно себя остановить и не переесть. Уже в четверг об этом будете жалеть, когда утром будет трудно проснуться из-за срыва.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 9 января 2019 для Водолеев
До вас дойдут неприятные слухи и сплетни о вашей личной жизни, однако источник этих слухов вы так и не сможете определить точно. Не обращайте на слухи внимания, а действуйте по велению своего сердца.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 9 января 2019 для Рыб
Будьте внимательны к мелочам, но не впадайте в маниакальное состояние. Лучше всего не упустить важное получится именно в расслабленном состоянии, поэтому сделайте максимум, чтобы отпустить себя в свободное плавание.