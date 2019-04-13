Холостяк 9 сезон 6 выпуск: новые участники на проекте и скандальная церемония роз

Известный телеведущий Никита Добрынин стал главным героем романтического шоу "Холостяк 9 сезон". Именно этот проект стал для зрителей самым непредсказуемым, ведь Никита часто устраивает сюрпризы для красавиц и вручает им розы прямо посреди свиданий или досрочно выгоняет по несколько участниц из проекта. 6 выпуск удивляет неожиданными поворотами и новыми участниками.

9 сезон популярного шоу "Холостяк" продолжает удивлять. На предыдущей неделе после церемонии все девушки остались в проекте. На этой же неделе их ждало немало сюрпризов – в проект пришли три новык участницы.

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Новые участники – неожиданность для всех

Ольга Любимова – сексолог.

Мария Волина – астропсихолог.

Диана Сидун-Сович – психолог.

Все девушки восприняли эту новость, как угрозу. Кто эти новоприбывшие девушки долго не знал никто. Девушки оказались фанатками Никиты Добрынина. Ведущий шоу, Григорий Решетник придумал эту авантюру, чтобы проверить девушек и раскрыть их настоящих. Они согласились на участие в роли шпионов.

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Лиля эмоционально отреагировала и отказалась рассказывать о себе. Девушки устроили ссору на первой вечеринке, ведь не понимали, зачем приводить новых девушек в середине проекте, ведь у многих из них уже завязалась история чувств с известным телеведущим.

Никита же признался, что для него это так же неожиданность и подтвердил то, что девушки остаются в проекте.

У Никиты с новыми девушками состоялась первая беседа – знакомство. На котором телеведущий признался, что негативные эмоции старается держать в себе и признал, что новенькие девушки более благосклонны к нему, чем участницы проекта.

Первое свидание Оли и Наташи в Египте

Между тем Наталья и Оля поехали на свидание в Египет. Никита решил провести свидание в стиле ленд сейлинга – прогулке на ветровых велосипедах по пустыне. Оля призналась, что не хотела свидания вместе с Натальей. А также расстроилась, что это именно Египет, ведь ждала другого – оригинального свидания.

Натали же призналась, что рада видеть Никиту и будет делать все, чтобы получить удовольствие. Никиту поразила смелость Натали, ведь девушка отчаянно согласилась на авантюру.

Оля же робко отреагировали на эту прогулку. И не зря, ведь Натали потеряла управление и упала с борда. Никита сразу побежал спасать Натали, к счастью, девушка отделалась лишь легкими царапинами.



Никита приятно был удивлен смелости девушки. Следующими катался Никита, а сразу после него на борд села Оля. Девушка очень осторожно вела себя за рулем, но в конце получила удовольствие. Чтобы разрядить обстановку, холостяк предложил устроить гонки. Победила Оля, которая смогла обойти соперницу.

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Дом девушек

Тем временем в Киеве девушки получили приглашение на свидание. На этой неделе повезло Даше, она получила индивидуальную встречу с Холостяком. В разговоре с девушками Даша призналась, что у нее есть чувства к Никите. Однако Элизабет заверила всех, что не видит в Даше конкурентку. Несмотря на неоднозначные реакции девушек, Даша пошла собираться на свидании. И отметила, что ей не важно где оно пройдет, ведь она просто хочет увидеть Никиту.

Тем временем в Египте

Никита повел девушек в ресторан. Между девушками и Никитой чувствовалась напряженность. Оля призналась, что у нее в жизни не было столько экстрима. Однако Никита не поверил словам девушки. Натали же поблагодарила Холостяка за свидание. Натали призналась, что неоднократно отдыхала сама. Однако Оля заверила в интервью, что Натали только играет на публику.

Первой на индивидуальное общение пошла Оля. Девушка призналась, что чувствовала себя некомфортно и рассказала об этом Никите. Оля заметила, что чувствует себя взволнованной из-за предварительного свидания, ведь Оля слишком эмоционально отреагировала на розу, которую Никита вручил Софии. Никита же ответил, что просто не понял, что произошло.

Оля призналась, что ее задела эта роза. А Никита ответил, что почувствовал прямую манипуляцию девушки. А еще отметил, что ему хочется нежности и искренности в отношениях с Олей. После разговора девушка вернулась напряженной.

Натали подарила Холостяку раскраску, а также призналась в своих чувствах. Также девушка эмоционально призналась, что не готова сегодня покинуть проект. Натали призналась, что хочет детей. Наталья заверила, что у них с Никитой полное совпадение в видении семьи.

Натали прокомментировала конфликт с Олей, назвала ее актрисой, мол в доме с девушками она ведет себя не так. Между Натали и Никитой на индивидуальном свидании было много нежности. Никита критически отнесся к преданности Натальи и сказал, что ему нужна девушка с позицией.

Именно поэтому после этого свидания розу никто не получил.

Свидание нежной Даши

Во время свидания Даша и Никита играли в гольф. Девушка призналась о сложных отношениях с отцом, о том, что не знала его никогда, ведь он покинул девушку с мамой, когда та была еще маленькой.

Никита верит, что важно поддерживать отношения с родителями, ведь они дали нам жизнь. Холостяк продолжил разговор с Дашей во время романтического разговора за ужином.

Даша рассказала о своем спортивном прошлом и о своих проблемах, ведь она болела анорексией. И именно поэтому завершилась ее спортивная карьера.

Между парой однозначно заметен контакт и химия, поэтому свидание закончилось поцелуем и нежными объятиями. Холостяк подарил девушке песню на закате и нежный танец и много поцелуев. Сам Никита отметил это свидание, как самое романтичное. Девушка получила розу.

Свидание Лили

Никита продолжил встречи с девушками в Египте. Лиля очень ждала встречи с Никитой. Холостяк начал свидание с прогулки на яхте. Лиля решила объяснить свое поведение на первой вечеринке и призналась в том, что она ревнива.

Никита с пониманием отнесся к объяснению девушки, отметил, что ему важен уровень доверия. Холостяк признался, что ему очень приятны объятия Лили и он чувствует между ним контакт. Телеведущий устроил еще один сюрприз – он решил научить Лилю плавать. Девушка смогла довериться Холостяку и все же научилась плавать.

Шокирующие откровения Никиты Добрынина

Новенькие девушки провели первый вечер в компании девушек-участниц проекта. И именно поэтому уже готовы поделиться первыми впечатлениями с Холостяком. В конце концов Никита частично прислушался к мнению девушек, и оставил без розы двух участниц. Всех остальных пригласил во Францию.

Собирайте чемоданы и мы отправляемся во Францию!

– так завершил церемонию Никита.

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