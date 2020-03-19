Хорошо ли вы знаете творчество Лины Костенко – тест
19 марта выдающейся украинской писательнице Лине Костенко исполняется 90 лет. Мы приготовили тест, который поможет понять, сколько нового вы еще можете отрыть для себя в ее стихах.
Пройди тест и узнай, сколько еще интересного скрывает в себе творчество известной поэтессы-шестидесятницы.
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