Именинник Дмитрий Гордон организовал грандиозную вечеринку с Поплавским, Савченко и Поляковой

Украинский журналист Дмитрий Гордон, которому 21 ноября исполнилось 52 года, отпраздновал свой день рождения в загородном клубе Equides.

Фото с вечеринки ко дню рождения Гордона опубликовало издание JetSetter. Праздник посетило немало знаменитостей: гимнастка Лилия Подкопаева с мужем Игорем Дубинским, Оля Полякова с мужем Вадимом, Михаил Поплавский, Надежда Савченко, Леонид Кравчук, Михаил Саакашвили с супругой Сандрой, Савик Шустер, Евгений Комаровский, Виталий Кличко, Екатерина Осадчая и другие.

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Олеся Бацман и Дмитрий Гордон / Фото: JetSetter

Да, на вечеринке гости не могли скучать. На сцене зажигали свои хиты Jerry Heil, итальянец Пупо, Михаил Поплавский с балетом. Даже Оля Полякова спела несколько песен для именинника. Дмитрий Гордон также выходил на сцену вместе со своей женой Олесей.

Фото с вечеринки ко дню рождения Дмитрия Гордона:



Михаил Поплавский / Фото: JetSetter



Надежда Савченко и Леонид Кравчук / Фото из открытых сетей



Виталий Кличко и Дмитрий Гордон / Фото: JetSetter



День рождения Дмитрия Гордона / Фото: JetSetter

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День рождения Дмитрия Гордона / Фото: JetSetter

Кто такой Дмитрий Гордон?Это украинский журналист, телеведущий, политик. Родился он 21 октября 1967 года в Киеве. Сейчас является главным редактором газеты "Бульвар Гордона" и основателем интернет-издания "ГОРДОН". В последнем главным редактором работает его жена Олеся Бацман – бывший редактор программы "Шустер LIVE". С 2014-го по 2016 год Дмитрий Гордон был депутатом Киевского городского совета.



Известен тем, что брал интервью у многих известных личностей: от певца советской эстрады Иосифа Кобзона до боксера Александра Усика. В феврале 2017 года его авторский проект "ГОРДОН" стартовал на телеканале "112 Украина", который, по слухам сначала принадлежал, главе МВД времен Януковича – Виталию Захарченко, а в 2018 году его приобрел кум Путина Виктор Медведчук.