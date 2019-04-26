Ирина Билык похвасталась трогательным снимком с 3-летним сыном

Украинская певица Ирина Билык – не только знаменитая артистка, а еще и блогер. В сети звезда публикует закулисье своей работы и кадры из личной жизни. Так, на днях на ее странице в Instagram появилось фото с ее 3-летним Табризом.

Ирина Билык в 49 лет умело сочетает свою творческую карьеру с материнством. Звезда при случае делится счастливыми кадрами в сети, которые вызывают шквал позитивных комментариев.

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На днях певица показала очередное фото с сыном, на котором показала, как вырос ее 3-летний Табриз. На снимке Ирина Билык нежно держит своего сына, целуя его в голову. При этом маленький Табриз мило улыбается и позирует перед камерой.

На фото не видно мужа певицы – известного фотографа Аслана Ахмадова. Поэтому, вероятно, именно он является автором трогательного снимка.

Как известно, Ирина Билык впервые показала своего младшего сына Табриза в апреле 2018 года. Тогда певица вместе со своим супругом Асланом Ахмамдовым и потомком украсили обложку глянца. С тех пор в сети редко появляются кадры с малышом, а звездная мамочка не может сдержаться от счастья.