"Ирландец": самый дорогой фильм Мартина Скорсезе

Самый длинный фильм в карьере Скорсезе стал самым дорогим до сих пор проектом Netflix и уже включился в гонку за Оскаром.

Терпеливое, сдержанное и холодное гангстерское кино длится около 3,5 часа. Скорсезе был одним из тех, кто романтизировал гангстеров и создал жанр как таковой. А "Ирландцем" режиссер будто обращается к своим более ранним работам – "Славные парни” и "Казино" – и показывает последствия мафиозной жизни, когда вечеринки стихают, а друзья умерли своей или не очень смертью.

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"Ирландец": официальный кадр из фильма / IMDb

"Ирландец" основан на мемуарах бывшего прокурора США Чарльза Брандта под названием "Я слышал, ты красишь дома". "Красить дома" – это такой синоним к убийству, ведь кровь жертвы после выстрела часто оказывается на стенах.

Фрэнк Ширане по кличке Ирландец, персонаж Аль Пачино, говорит: "Ты никогда не замечаешь, как быстро летит время, пока не добираешься до конечной точки". То же самое происходит и с хронометражем ленты Скорсезе, и с рассказом самого Фрэнка. События "Ирландца" прыгают во времени, сворачивая и перекраивая его по требованию рассказчика. В общем кино охватывает 1955–2003 года и Фрэнк вспоминает случайные дни в этом промежутке, например, как водил грузовик с говядиной или строил стремительную карьеру киллера, и вплоть до ретроспективы на старости лет.

"Ирландец": официальный кадр из фильма / IMDb

Сначала Фрэнк работал на Рассела Буфалино, которого сыграл Джо Пеши, а затем – на Джимми Хоффу, персонажа Аль Пачино. У этих 70+-летних актеров 4 Оскара на троих и богатый стаж в гангстерском кино, и этим об их актерском мастерстве все сказано. Они настолько крепко срослись с такими ролями, что при упоминании мафии в первую очередь вспоминаются именно их лица.

"Ирландец" – жизненная история глазами Френка, пока кино не пересоздает себя и не смотрит на те же события глазами других людей. Например, дочери Фрэнка Пегги. Она, как и другие женщины в фильмах Скорсезе, выполняет фоновую роль. Женщины здесь – не более чем красивый аксессуар или неприятность, что заставляет останавливать машину на обочине для "перекура". Скорсезе показывает нам видение мира Френком, чтобы потом было понятно, насколько слепым тот оставался в отношениях с близкими. Тому факту, что он бросил жену ради официантки, Фрэнк посвятил аж одно предложение в своем рассказе на 209 минут. Размышления о том, как дети воспримут развод, заняли не дольше. Пегги никогда не говорит отцу, что у нее на уме, она лишь молчит и наблюдает. Они с сестрами боялись обратиться за помощью к отцу из-за его жестокости и в итоге были незащищенными. Он узнает, что когда думал, что защищает свою семью, в определенном смысле делал наоборот.

"Ирландец": официальный кадр из фильма / IMDb

Чем старше становится Фрэнк, чем больше теряет людей, чем больше его идолы падают и исчезают, тем больше Ирландец задумывается о том, что на самом деле имеет вес.

Если всю свою жизнь посвятить тому, чтобы помочь другим встретить смерть, начинаешь сильно задумываться тогда, когда твоя смерть уже на пороге. "Ирландец" – кино о вине, грехе и искуплении. Одно из лучших в этом году, по мнению критиков и букмекеров тоже. Рейтинг фильма на IMDb – 8,3.

Смотрите трейлер фильма "Ирландец" онлайн:

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