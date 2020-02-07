Иванка Трамп показала знание трендов во время официального выхода: фото

Иванка Трамп в очередной раз доказала, что следит за модными тенденциями. Политик приняла участие в официальном событии Белого дома, где появилась в брючном костюме и водолазке.

Как известно, 6 февраля Дональд Трамп устроил речь в резиденции. Сенат США не проголосовал за импичмент президента, что и стало причиной для официальной встречи. На мероприятии главу Белого дома поддержали его родные – первая леди США Мелания и советник Иванка Трамп.

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Однако не только само событие привлекло внимание мира, но и стильные образы, которые знаменитые американские модницы продемонстрировали перед камерами. Так, Иванка Трамп появилась в сером костюме, который состоял из штанов и пиджака. Именно эта одежда является главным трендом 2019-2020 годов, о чем не устают говорить дизайнеры. В частности, Андре Тан называет костюм инвестицией в свой стиль, ведь наряд подойдет для любого мероприятия и будет выглядеть по-другому с рубашкой, блузой или пиджаком на голое тело.

Иванка Трамп решил не добавлять пикантности образу, подобрав к костюму стильную черную водолазку. Лаконичные украшения завершили look политика.



Стильный образ Иванки Трамп​ / Getty Images



Иванка Трамп в Белом доме​ / Instagram / @ivankatrump

Иванка Трамп поддержал отца на важном событии / Instagram / @ivankatrump

Интересно, что сдержанный образ выбрала и Мелания Трамп. Первая леди решила не отвлекать внимание от речи человека, придя на мероприятие в классическом черном костюме и белой рубашке в черную крапинку. Обе американки выглядели эффектно на снимках.



Дональд и Мелания Трамп в Белом доме​ / Getty Images