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Иванка Трамп показала знание трендов во время официального выхода: фото

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Иванка Трамп в Белом доме / www.gettyimages.com

Иванка Трамп в очередной раз доказала, что следит за модными тенденциями. Политик приняла участие в официальном событии Белого дома, где появилась в брючном костюме и водолазке.

Как известно, 6 февраля Дональд Трамп устроил речь в резиденции. Сенат США не проголосовал за импичмент президента, что и стало причиной для официальной встречи. На мероприятии главу Белого дома поддержали его родные – первая леди США Мелания и советник Иванка Трамп.

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Однако не только само событие привлекло внимание мира, но и стильные образы, которые знаменитые американские модницы продемонстрировали перед камерами. Так, Иванка Трамп появилась в сером костюме, который состоял из штанов и пиджака. Именно эта одежда является главным трендом 2019-2020 годов, о чем не устают говорить дизайнеры. В частности, Андре Тан называет костюм инвестицией в свой стиль, ведь наряд подойдет для любого мероприятия и будет выглядеть по-другому с рубашкой, блузой или пиджаком на голое тело.

Иванка Трамп решил не добавлять пикантности образу, подобрав к костюму стильную черную водолазку. Лаконичные украшения завершили look политика.

Стильний образ Іванки Трамп
Стильный образ Иванки Трамп​ / Getty Images

Іванка Трамп у Білому домі
Иванка Трамп в Белом доме​ / Instagram / @ivankatrump

іванка Трамп підтримала батька на важливій події

Иванка Трамп поддержал отца на важном событии / Instagram / @ivankatrump

Интересно, что сдержанный образ выбрала и Мелания Трамп. Первая леди решила не отвлекать внимание от речи человека, придя на мероприятие в классическом черном костюме и белой рубашке в черную крапинку. Обе американки выглядели эффектно на снимках.

Дональд і Меланія Трамп у Білому домі
Дональд и Мелания Трамп в Белом доме​ / Getty Images

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости США Иванка Трамп Стиль и мода
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