Иванка Трамп потрясла светлым нарядом Белый дом: эффектные фото

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Иванка Трамп в Белом доме
Иванка Трамп в Белом доме / www.gettyimages.com

Дочь Дональда Трампа уже давно составляет конкуренцию первой леди, которую в США называют иконой стиля. На днях Иванка Трамп в очередной раз продемонстрировала роскошный образ, который привлек внимание всех участников официальной встречи.

Иванка Трамп – желанный гость на многих политических событиях. В частности, дочь действующего главы Белого дома является его советником и часто инициирует экономические проекты в США. На днях Иванка Трамп приняла участие в обсуждении инициативы глобального развития и процветания женщин. Встреча состоялась в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра, которое расположено на территории резиденции Президента США.

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Соединенные Штаты Америки выполняют обязательства по экономическому расширению прав и возможностей женщин. Именно это может помочь в достижении большего мира, процветания и стабильности во всем мире,
– прокомментировала Иванка Трамп.

Для официального мероприятия Иванка Трамп тщательно подготовилась. Политик вышла к участникам встречи в белом платье с черными линиями. Стройную талию известная модница дополнила черным ремнем, что выглядело очень стильно. Идеальная укладка волос и выдержанный макияж завершили эффектный look Иванки Трамп в Белом доме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

После длительного обсуждения Дональд Трамп принял инициативу и сделал памятные фото с участниками встречи. Глава страны пригласил гостей в знаменитый Овальный кабинет, где и состоялось торжественное подписание документа.

Іванка Трамп засвітила стильну білу сукню
Иванка Трамп засветила стильное белое платье / Getty Images

Дональд Трамп і його донька Іванка на офіційній зустрічі
Дональд Трамп и его дочь Иванка на официальной встрече / Getty Images

Іванка Трамп у Білому домі
Иванка Трамп в Белом доме / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости США Иванка Трамп
Источник: 24 Канал
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