Иванка Трамп потрясла светлым нарядом Белый дом: эффектные фото
Дочь Дональда Трампа уже давно составляет конкуренцию первой леди, которую в США называют иконой стиля. На днях Иванка Трамп в очередной раз продемонстрировала роскошный образ, который привлек внимание всех участников официальной встречи.
Иванка Трамп – желанный гость на многих политических событиях. В частности, дочь действующего главы Белого дома является его советником и часто инициирует экономические проекты в США. На днях Иванка Трамп приняла участие в обсуждении инициативы глобального развития и процветания женщин. Встреча состоялась в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра, которое расположено на территории резиденции Президента США.
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Соединенные Штаты Америки выполняют обязательства по экономическому расширению прав и возможностей женщин. Именно это может помочь в достижении большего мира, процветания и стабильности во всем мире,
– прокомментировала Иванка Трамп.
Для официального мероприятия Иванка Трамп тщательно подготовилась. Политик вышла к участникам встречи в белом платье с черными линиями. Стройную талию известная модница дополнила черным ремнем, что выглядело очень стильно. Идеальная укладка волос и выдержанный макияж завершили эффектный look Иванки Трамп в Белом доме.
После длительного обсуждения Дональд Трамп принял инициативу и сделал памятные фото с участниками встречи. Глава страны пригласил гостей в знаменитый Овальный кабинет, где и состоялось торжественное подписание документа.
Иванка Трамп засветила стильное белое платье / Getty Images
Дональд Трамп и его дочь Иванка на официальной встрече / Getty Images
Иванка Трамп в Белом доме / Getty Images
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