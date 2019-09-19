Иванка Трамп примерила стильное платье для встречи со школьниками: фото

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Иванка Трамп в Вашингтоне
Иванка Трамп в Вашингтоне / Instagram / @ivankatrump

Одна из самых стильных политиков современности Иванка Трамп в очередной раз покорила сеть. На этот раз американка надела скромное платье в горошек, однако все же произвела фурор.

Как известно, Иванка Трамп – советник главы Белого дома и его дочь. Поэтому президент без колебаний доверяет ей международные поездки и внедрение социальных программ в США. На днях политик осуществила очередной официальный визит, который осветила на своей инстаграм-странице.

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По словам Иванки Трамп, она приняла участие в заседании Консультативного совета по вопросам рабочей силы. Политик уже неоднократно поднимала тему трудоустройства и давала результаты своей программы. Теперь же Иванка Трамп в третий раз встретилась с коллегами и школьниками, с которыми пообщалась о безработице и образовательных проектах.

Отличное начало дня в Клубе ребят Вашингтона. Провести время с молодежью Америки оставляет одно невероятно оптимистическое чувство относительно будущего этой великой страны!
– поделилась Иванка Трамп.

Для публичного выхода политик выбрала черное платье в белый горошек. Наряд имел пояс, который подчеркнул стройную талию Иванки Трамп. К платью представительница Белого дома подобрала туфли-лодочки и белую сумку. Выглядела Иванка Трамп изящно и стильно, что уже успели отметить американские таблоиды и сторонники политика в сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Иванка Трамп Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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