Я не бита на политической арене, – MARUV остро прокомментировала отказ от Евровидения-2019

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MARUV остро прокомментировала отказ от Евровидения-2019
MARUV остро прокомментировала отказ от Евровидения-2019 / Facebook / @MaruvOfficial

Певица MARUV, которая, по результатам голосования звездного жюри и зрителей, завоевала возможность представлять Украину на международном конкурсе Евровидение-2019, отказалась от шоу. Звезда решила объяснить сторонникам ситуацию.

По ее словам, встреча с представителями Национальной общественной телерадиокомпании длилась около 7 часов. Обе стороны обсуждали договор, в котором прописаны все условия, при которых MARUV должна представлять страну на Евровидении-2019. Однако переговоры завершились без ожидаемого результата.

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Немало украинцев подозревали, что концерты в России могли стать причиной разногласий во время встречи. Однако MARUV заверила, что не они заставили ее отказаться от участия в международном шоу.

"Как раньше я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я его подпишу, станут для меня кабальными. Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю государство. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене", – заявила MARUV.

Звезда поблагодарила поклонников, которые отдали свои голоса за нее в финале Национального отбора.

Прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры,
– заявила MARUV.

Почему возник скандал вокруг участия MARUV в Евровидении-2019 от Украины?По результатам голосования, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. Следовательно именно эта эпатажная артистка должна была представлять Украину на международном шоу.

После прямого эфира немало украинцев выступили против того, чтобы MARUV ехала на песенный конкурс в Тель-Авив. Причиной критики стало то, что певица продолжает гастролировать в Россие и убеждена, что выступления на территории страны-агрессора способствовали "миру между странами". В то же время она без колебаний заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе.

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Скандал Музыка MARUV Евровидение 2019
Источник: 24 Канал
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