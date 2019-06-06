Японский бариста делает удивительные рисунки птиц на кофе: яркие фото

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Такой кофе даже жалко пить
Такой кофе даже жалко пить / Instagram // kunit92

Ритуальный утренний кофе может не только взбодрить, но и принести эстетическое удовольствие. Именно такого мнения придерживается японский художник Ку-сан, который рисует на кофе попугаев.

Мужчина не является профессиональным бариста, а занимается "кофеискусством" как хобби. Кто-то рисует на этом напитке цветы, кто-то – сердца, кто-то – картины, а Ку-сан решил объединить в одном две свои страсти – искусство и птиц.

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Конечно, у художника есть свой домашний попугай по кличке Сакура. Но рисует он не только своего любимца. Вдохновение к Ку-сану приходит и из листовок, и с фото, и с различных изделий и игрушек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений くぅさん (@kunit92)

Работы художника так завораживают своими яркими попугаями, что пить такой кофе жалко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений くぅさん (@kunit92)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений くぅさん (@kunit92)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений くぅさん (@kunit92)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений くぅさん (@kunit92)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений くぅさん (@kunit92)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений くぅさん (@kunit92)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений くぅさん (@kunit92)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений くぅさん (@kunit92)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений くぅさん (@kunit92)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений くぅさん (@kunit92)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений くぅさん (@kunit92)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений くぅさん (@kunit92)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений くぅさん (@kunit92)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений くぅさん (@kunit92)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений くぅさん (@kunit92)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений くぅさん (@kunit92)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений くぅさん (@kunit92)

 

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