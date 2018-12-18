Экс-модель заявила, что в 16 лет закрутила роман с легендарным режиссером Вуди Алленом

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Вуди Аллен оказался в центре секс-скандала
Вуди Аллен оказался в центре секс-скандала / www.theatlantic.com

Волна секс-скандалов в Голливуде снова докатилась до легендарного режиссера Вуди Аллена. Бывшая модель и актриса Кристина Енглхардт закрутила роман с мужем в 1976 году, когда ей было всего 16 лет, а Аллену – 41.

Как сообщают журналисты The Hollywood Reporter, роман экс-манекенщицы с Вуди Алленом длился 8 лет. Об этом представители СМИ узнали из неопубликованных черновиков, которые должны были войти в мемуары Кристины Енглхардт.

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Молодая и красивая блондинка подошла к знаменитому режиссеру в одном из баров Нью-Йорка со словами: "Вы уже дали достаточно много автографов, а вот мой", Кристина Енглхардт дала салфетку со своим номером телефона. Так, по словам экс-модели, начались ее 8-летние отношения с Вуди Алленом. Девушка не скрывала от Вуди Аллена своего возраста, поэтому он знал, что преступает закон. Кроме этого, она не жалеет о романе с режиссером.

Я не атакую ​​Вуди, а рассказываю историю любви, благодаря которой я стала той, кем я есть сейчас. Я ни о чем не жалею,
– заявила Кристина Енглхардт.

Секс-скандал за участю Вуді Аллена

Секс-скандал с участием Вуди Аллена / The Hollywood Reporter

Встречались влюбленные тайно, в секретной квартире Вуди Аллена в Нью-Йорке. После 4 лет романа легендарный режиссер познакомил экс-модель со своей "официальной" избранницей – Мией Фэрроу. Это стало настоящим шоком для Кристины, однако она не прекратила отношения с Алленом.

"Мне было очень больно. Но я не могла найти в себе мужество, чтобы уйти. Если бы я ушла, это означало бы конец всему. Сейчас понимаю, что именно так и должна была сделать, но тогда лишь одна мысль, что Вуди исчезнет с моего жизни, приводила меня в ужас. Поэтому я осталась", – рассказала Кристина Енглхардт.

Кроме этого, журналисты нашли открытку, которую Вуди Аллен подарил девушке на новогодние праздники, что может служить доказательством скандального заявления.

Рождественская открытка для экс-модели / The Hollywood Reporter

Напомним, что дочь Вуди Аллена –  Дилан Фэрроу – утверждает, что в возрасте 8 лет стала жертвой сексуального насилия. Сам режиссер эту информацию опровергал, отмечая, что это неправда. В 1993 году судьи признали его невиновным, а обвинения – ложными. Впоследствии приемный сын режиссера Мозес Фэрроу обвинял жену Вуди Аллена, Мию Фэрроу, в жестоком эмоциональном и физическом обращении с детьми.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Секс-скандал Вуди Аллен
Источник: Lifestyle
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