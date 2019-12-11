Экс-участник группы "Грибы" Юрий Бардаш попал в " Миротворец"

Украинский продюсер, певец и бывший участник группы "Грибы" Юрий Бардаш оказался в списке "Миротворца". Причиной стало скандальное интервью, которое артист дал российскому блогеру Юрию Дудю.

Список "Миротворца" пополнился 6 декабря. В комментарии представители сайта отметили, что артист отличился антиукраинской пропагандой, в частности, осуществлял "манипулирования общественно значимой информацией".

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Юрий Бардаш попал в "Миротворец" / Скриншот

Что известно о скандальном интервью Юрия Бардаша

В первые дни декабря в сети появилось интервью российского журналиста и блогера Юрия Дудя. Гостем в студии стал украинский певец и продюсер Юрий Бардаш. Появление артиста привлекло внимание всех отечественных СМИ, ведь экс-солист группы "Грибы" крайне редко соглашается на общение с прессой.

Во время беседы Дудь интересовался у артиста, который родился и вырос на Луганщине, каково его отношение к гастролям в России, населению Донбасса и АТО. Ответы Юрия Бардаша шокировали всех украинцев.

Что я наблюдаю в Украине в течение последних пяти лет? Максимальный беспредел. Это такая тяжелая тема. Я часто слышу выражение "типичное донбасское быдло". Что я о нем знаю? Это люди, которые всегда работали. Да они суровы, они свирепы, не такие культурные, как в столице. Они не знают слова "LOL" и всякой х ** ты. Но они работают. И для них молитва – это работа. Вот, кто эти люди для меня,

– заявил Юрий Бардаш.

Кроме этого, певец не скрывал, что до распада группы "Грибы" активно гастролировал в России. А вот отечественных коллег, которые отказались от поездок в страну-агрессора, Юрий Бардаш едва не назвал трусами. Не обошел журналист вниманием и языковой вопрос, который активно обсуждали в РФ после введения соответствующего закона.

"Сейчас запретили или отменили все российские школы. В Украине 50%, или 45% или 60% русскоязычных людей, которые выросли, родились, впитали русский язык. Это их родной язык. Украина – их страна, но язык их – русский. И ощущается жесткое давление на этих людей", – убежден Бардаш.

В то же время действующего президента Владимира Зеленского артист публично поддержал. По словам Юрия Бардаша, глава государства хочет мира, поэтому он благосклонно относится к его работе.

Смотрите интервью Юрия Бардаша в Дудя: