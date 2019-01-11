Эпатажного рэпера Кевина Фрета жестоко убили в Пуэрто-Рико: детали

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Убит Кевин Фрет в Пуэрто-Рико - жестоко убит рэпер Кевин Фрет
В Пуэрто-Рико убили рэпера Кевина Фрета – детали жестокого нападения / www.grammy.com

Латинскую Америку всколыхнула жуткая новость: в Пуэрто-Рико жестоко убили популярного рэп-исполнителя Кевина Фрета. На момент смерти эпатажному артисту было всего 24.

Как сообщает Billboard, жуткое убийство произошло утром 10 января. Кевин Фрет на своем мотоцикле ехал по улице Сан-Хуана, когда на него напали неизвестные. В эпатажного артиста выстрелили 8 раз. От полученных травм 24-летний Кевин Фрет умер в госпитале.

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Информацию о смерти рэпера уже подтвердил его менеджер Эдуардо Родригес. По словам мужчины, правоохранители открыли уголовное производство и ищут нападавших.

Он был артистичной душой, мечтателем с большим сердцем. Он горел музыкой и мог еще так много сделать. Это насилие должно остановиться. Мы все должны объединиться в эти трудные времена и молиться о мире для Пуэрто-Рико,
– рассказал менеджер Кевина Фрета.

Стоит отметить, что 24-летний рэпер называл себя первым в Латинской Америке представителем ЛГБТ-сообщества, который не стесняется этого. Кевин Фрет не боялся публично говорить о своей сексуальной ориентации и становился на защиту таких же людей, как он. Кроме этого, рэпер был не единственным артистом, который исполнял песни в стиле трепа.

"Кевин Фрет был известен не только своим музыкальным стилем, но и имиджем. Он нарушал гендерные нормы в Пуэрто-Рико и свободно заявил о своей сексуальной ориентации. Это Кевин сделал в стране, где все издеваются над секс-меньшинствам и убивают их представителей", – рассказал писатель Сэмми Немер Оливарес.

К слову, Кевин Фрет начал свою вокальную карьеру в начале 2018 года. Его первая песня "Soy así" сразу же покорила латиноамериканские чарты и стала популярной. Впоследствии артист записал совместную композицию с Майком Дюраном, к которой сняли эффектный клип.

Смотрите клип к песне Майкла Дюрана и Кевина Фрета "Diferente" (видео 18+):

 

Теги: LifeStyle Потери Музыка Латинськая Америка Криминальные новости
Источник: Lifestyle
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