Эпатажного рэпера Кевина Фрета жестоко убили в Пуэрто-Рико: детали

Латинскую Америку всколыхнула жуткая новость: в Пуэрто-Рико жестоко убили популярного рэп-исполнителя Кевина Фрета. На момент смерти эпатажному артисту было всего 24.

Как сообщает Billboard, жуткое убийство произошло утром 10 января. Кевин Фрет на своем мотоцикле ехал по улице Сан-Хуана, когда на него напали неизвестные. В эпатажного артиста выстрелили 8 раз. От полученных травм 24-летний Кевин Фрет умер в госпитале.

Читайте также: В Москве умер украинский журналист Сергей Кичигин

Информацию о смерти рэпера уже подтвердил его менеджер Эдуардо Родригес. По словам мужчины, правоохранители открыли уголовное производство и ищут нападавших.

Он был артистичной душой, мечтателем с большим сердцем. Он горел музыкой и мог еще так много сделать. Это насилие должно остановиться. Мы все должны объединиться в эти трудные времена и молиться о мире для Пуэрто-Рико,

– рассказал менеджер Кевина Фрета.

Стоит отметить, что 24-летний рэпер называл себя первым в Латинской Америке представителем ЛГБТ-сообщества, который не стесняется этого. Кевин Фрет не боялся публично говорить о своей сексуальной ориентации и становился на защиту таких же людей, как он. Кроме этого, рэпер был не единственным артистом, который исполнял песни в стиле трепа.

"Кевин Фрет был известен не только своим музыкальным стилем, но и имиджем. Он нарушал гендерные нормы в Пуэрто-Рико и свободно заявил о своей сексуальной ориентации. Это Кевин сделал в стране, где все издеваются над секс-меньшинствам и убивают их представителей", – рассказал писатель Сэмми Немер Оливарес.

El cantante puertorriqueño Kevin Fret, fue asesinado en la madrugada de hoy en Santurce. Fret quien estaba incursionando en la música urbana como el primer cantante de trap abiertamente gay, recibió 8 disparos. pic.twitter.com/dBXmG9ce2F — Joshua Betancourt (@jebr02) 10 січня 2019 р.

К слову, Кевин Фрет начал свою вокальную карьеру в начале 2018 года. Его первая песня "Soy así" сразу же покорила латиноамериканские чарты и стала популярной. Впоследствии артист записал совместную композицию с Майком Дюраном, к которой сняли эффектный клип.

Смотрите клип к песне Майкла Дюрана и Кевина Фрета "Diferente" (видео 18+):