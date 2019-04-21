Это как обидеть свою Украину, – MELOVIN признался, как относится к российским гастролерам

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MELOVIN признался, как относится к российским гастролерам
MELOVIN признался, как относится к российским гастролерам / Instagram / @melovin_official

Украинский певец MELOVIN, менее известный как Константин Бочаров, решил откровенно рассказать о своем отношении к российским гастролерам. Среди них – его коллега по сцене MARUV, которую он публично поддерживал на Национальном отборе Евровидения-2019.

Как он рассказал в программе "Светская жизнь", во время переговоров с Национальной общественной телерадиокомпанией MARUV сделала свой выбор. После резонансного скандала, который завершился отказом Украины участвовать в Евровидении-2019, MELOVIN встретился с певицей и обсудил громкий инцидент. О разговоре он лаконично рассказал журналистам.

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"Я поддерживаю выбор артиста. У каждого человека есть право: подписать или не подписать. И ей не понравился этот договор", – отметил MELOVIN.

Кроме этого, артист вспомнил, как в 2018 году на Евровидении к нему подходили журналисты из России. Они стремились узнать в MELOVIN, как он относится к гастролерам, которые, несмотря на вооруженный конфликт, дают выступления в РФ. В частности, представителей СМИ интересовал вопрос об Ани Лорак и Светлане Лободе, которые продолжают выступать в соседнем государстве и получать там премии.

Они спросили у меня, как я отношусь к выступлениям в России украинских певиц Ани Лорак и Светланы Лободы. На что я сказал, что это их позиции, я бы так никогда в жизни не сделал. Это для меня как обидеть свою Украину, своих слушателей, свою маму,
– признался MELOVIN.

По мнению артиста, это хорошо, что MARUV не поедет в израильский Тель-Авив. Все потому, что певица имеет дружеские отношения с представителем России на Евровидении-2019 Сергеем Лазаревым. Поэтому перед камерами они бы обнялись, что в мире могли принять двояко.

"Я понимаю, если бы она туда поехала, то они все равно бы обнимались (с Сергеем Лазаревым, – LifeStyle 24), они все равно бы общались, а это, все-таки, бьет по репутации Украины, по нашим событиям, которые происходят здесь", – добавил MELOVIN.

Почему MARUV не поедет на Евровидение-2019 от Украины?
По результатам голосования звездных судей и зрителей, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. После критики в отношении ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины, НСТУ и MARUV не подписали соглашение.

Впоследствии представители НСТУ предложили другим финалистам Нацотбора представить страну на Евровидении-2019, однако те отказались. Поэтому в 2019 году ни один украинский артист не выйдет на сцену конкурса в Тель-Авиве.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Российские гастролеры MARUV Евровидение 2019 Музыка MELOVIN
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